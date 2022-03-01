Світ

Сльози та аплодисменти стоячи. Історичний виступ Зеленського в Європарламенті

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 01 Березня 2022, 14:39

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Сльози та аплодисменти стоячи. Історичний виступ Зеленського в Європарламенті
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Сльози та аплодисменти стоячи. Історичний виступ Зеленського в Європарламенті
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