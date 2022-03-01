Сльози та аплодисменти стоячи. Історичний виступ Зеленського в Європарламенті

Виступ Зеленського у Європарламенті щодо наступу Росії на нашу державу та підтримки заявки України на вступ до Євросоюзу змусив аплодувати стоячи українському президенту.

Я радий, ми об’єднали сьогодні всіх вас, країни Європейського Союзу. Але я не знав, що такою ціною. Це трагедія для мене і трагедія для кожного українця. Така висока ціна. Тисячі загиблих людей, — говорить у своєму онлайн-виступі президент.

Триває п’ять днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Зеленський вважає, що ми віддаємо сьогодні наших найкращих і найміцніших людей за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рівними.

Ми часто любимо говорити, що всіх переможемо. Я радий, що ви про це не тільки говорите, але і бачите. Є такий вираз “український вибір Європи”. Те, до чого ми йшли і йдемо. Я б дуже хотів, щоб від вас до нас звучав вибір Європою.

У мене є кілька хвилин спілкуватися з вами між ракетними ударами й обстрілами.

Ранок в Україні був трагічним. Дві крилаті ракети у Харкові. Місто біля кордонів з Російською Федерацією. Місто, де найбільша кількість університетів в нашій країні.

Молодь яскрава, розумна, яка збиралась на всі свята на найбільшій площі державі — Площі Свободи. Це найбільша площа Європи. А зранку там були ракети. Десятки жертв. Ось така ціна свободи.

Ми боремося просто за свою землю. За свою свободу. І, повірте, незважаючи, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто у нашу свободу і в державу не зайде.

Відсьогодні кожна площа називатиметься Площею Свободи.

Ніхто не зламає нас. Ми сильні, ми українці.

У нас є бажання, щоб наші діти жили. Вчора 16 дітей загинуло. І знову президент Путін скаже, що це якась там операція і вони б’ють по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких військових заводах працюють? На яких ракетах вони, може, вони у танках їздять?

16 дітей ти вбив! — звернувся Зеленський (до Путіна — ред.).

У нас дуже вмотивований народ. Ми боремось за нашу свободу. А зараз ми боремось за виживання.

А також за те, щоб бути рівнозначними членами Євросоюзу. Сьогодні ми показуємо, що такі ж, як ви. З нами ЄС буде точно міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу. Довели, що ми, як мінімум, такі самі, як ви.

Доведіть, що ви разом з нами, що ви нас не відпускаєте, що ви дійсно європейці. Тоді життя переможе смерть, а світ темряву. Слава Україні!

Європейський парламент піднявся з оплесками після виступу Зеленського.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.

Польський президент Анджей Дуда підтримав ідею Володимира Зеленського про те, що Європейський Союз має оперативно, за особливою процедурою, розглянути прийняття України до ЄС.

Президент Польщі у 1995—2005 роках і наразі голова наглядової ради Європейської Ялтинської Стратегії Олександр Квасневський поділився своїми думками щодо реальності такого кроку.