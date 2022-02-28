Прийняття України в ЄС: екс-президент Польщі про можливості вступу

Польський президент Анджей Дуда підтримав ідею Володимира Зеленського про те, що Європейський Союз має оперативно, за особливою процедурою розглянути прийняття України до ЄС.
Президент Польщі у 1995—2005 роках і наразі голова наглядової ради Європейської Ялтинської Стратегії Олександр Квасневський поділився своїми думками щодо реальності такого кроку, а також ядерної загрози з боку Росії.
Квасневський зазначив, що факт того, що європейські лідери про це говорять уже зараз, важливий. Це означає, що місце України — у Європейському Союзі.
Проте наразі ЄС не має процедур для розгляду заявки на вступ країни, на території якої відбувається війна. В історії ще жодного разу не було, щоб Євросоюз прийняв до свого складу державу у стані війни.
Форму Європейського Союзу було створено після війни як ліки проти нацизму, націоналізму, антисемітизму тощо, — розповів Квасневський.
Форму Європейського Союзу було створено після війни як ліки проти нацизму, націоналізму, антисемітизму тощо, — розповів Квасневський.
Зараз для Європи настав момент оновити свої процедури та знайти рішення для України — абсолютно проєвропейської країни під час війни, яку організував агресор з Москви.
На мою думку, змінюється мислення Європи. Це важливо. Для мене вступ України у Євросоюз очевидний. Ми завжди працювали над тим, щоб Україна була членом ЄС.
На мою думку, змінюється мислення Європи. Це важливо. Для мене вступ України у Євросоюз очевидний. Ми завжди працювали над тим, щоб Україна була членом ЄС.
Квасневський радить розглянути всі можливі сценарії розвитку подій, навіть найгірші.
Я думаю, що він (Путін — ред.) божевільний та абсолютно відірваний від реальності. Він навіть не слухає своїх близьких друзів та радників. Це велика загроза.
Я думаю, що він (Путін — ред.) божевільний та абсолютно відірваний від реальності. Він навіть не слухає своїх близьких друзів та радників. Це велика загроза.
Екс-президент Польщі висловлює надію, що серед важливих людей у Росії знайдеться лідер, який скаже: “Президент збожеволів, і потрібно щось із цим робити”. Інакше ми можемо опинитися в драматичному становищі.
Путін думав, що візьме Україну бліцкригом, за два дні візьме Київ та встановить свій уряд, але в нього не вийшло.
Патріотизм українців абсолютно неймовірний. І відповідь світу на цей патріотизм теж сильна, — наголосив Квасневський.
Патріотизм українців абсолютно неймовірний. І відповідь світу на цей патріотизм теж сильна, — наголосив Квасневський.
Раніше ми розповідали про нові санкції ЄС: блокують пропаганду, закривають повітряний простір для російських літаків тощо.