Прийняття України в ЄС: екс-президент Польщі про можливості вступу

Польський президент Анджей Дуда підтримав ідею Володимира Зеленського про те, що Європейський Союз має оперативно, за особливою процедурою розглянути прийняття України до ЄС.

Президент Польщі у 1995—2005 роках і наразі голова наглядової ради Європейської Ялтинської Стратегії Олександр Квасневський поділився своїми думками щодо реальності такого кроку, а також ядерної загрози з боку Росії.

Наскільки реально швидко розглянути заявку України на вступ до ЄС

Квасневський зазначив, що факт того, що європейські лідери про це говорять уже зараз, важливий. Це означає, що місце України — у Європейському Союзі.

Проте наразі ЄС не має процедур для розгляду заявки на вступ країни, на території якої відбувається війна. В історії ще жодного разу не було, щоб Євросоюз прийняв до свого складу державу у стані війни.

Форму Європейського Союзу було створено після війни як ліки проти нацизму, націоналізму, антисемітизму тощо, — розповів Квасневський.

Зараз для Європи настав момент оновити свої процедури та знайти рішення для України — абсолютно проєвропейської країни під час війни, яку організував агресор з Москви.

На мою думку, змінюється мислення Європи. Це важливо. Для мене вступ України у Євросоюз очевидний. Ми завжди працювали над тим, щоб Україна була членом ЄС.

Чи може Володимир Путін використати ядерну зброю

Квасневський радить розглянути всі можливі сценарії розвитку подій, навіть найгірші.

Я думаю, що він (Путін — ред.) божевільний та абсолютно відірваний від реальності. Він навіть не слухає своїх близьких друзів та радників. Це велика загроза.

Екс-президент Польщі висловлює надію, що серед важливих людей у ​​Росії знайдеться лідер, який скаже: “Президент збожеволів, і потрібно щось із цим робити”. Інакше ми можемо опинитися в драматичному становищі.

Путін думав, що візьме Україну бліцкригом, за два дні візьме Київ та встановить свій уряд, але в нього не вийшло.

Патріотизм українців абсолютно неймовірний. І відповідь світу на цей патріотизм теж сильна, — наголосив Квасневський.

Раніше ми розповідали про нові санкції ЄС: блокують пропаганду, закривають повітряний простір для російських літаків тощо.