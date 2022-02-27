Це буде катастрофою для світу, але це нас не зламає! Дмитро Кулеба про ядерну загрозу від Росії

Нещодавно президент Російської Федерації Володимир Путін пригрозив світу ядерною зброєю.

Путін наказав міністру оборони Шойгу та на начальнику генштабу Герасимову перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування.

Голова МЗС Дмитро Кулеба прокоментував це наступним чином.

— Якщо наказ президента Путіна привести у бойову готовність його ядерну зброю, є прямою погрозою використати цю ядерну зброю проти України, то у мене дуже просте повідомлення — це буде катастрофою для світу, але це нас не зламає.

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