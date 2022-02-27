Зеленський поговорив з Лукашенком. Є важливі домовленості

Білоруський президент Олександр Лукашенко та український президент Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Про це повідомляє Офіс президента на сторінці у Facebook.

У ході розмови політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип’ять.

Відповідальність за безпеку зустрічі взяв на себе білоруський президент. Зокрема, заявив, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Нагадаємо, Білорусь уже виступає однією зі сторін конфлікту. З боку Білорусі по Києву була випущена ракета. Її збили українські ПВО. Сам білоруський лідер пізніше підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.