Это будет катастрофой для мира, но нас не сломает! Дмитрий Кулеба о ядерной угрозе от России

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил миру ядерным оружием.

Путин приказал министру обороны Шойгу и начальнику генштаба Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал это следующим образом.

— Если приказ президента Путина привести в боевую готовность его ядерное оружие, есть прямая угроза использовать это ядерное оружие против Украины, то у меня очень простое сообщение — это будет катастрофой для мира, но это нас не сломает.

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