Принятие Украины в ЕС: экс-президент Польши о возможности вступления

Польский президент Анджей Дуда поддержал идею Владимира Зеленского о том, что Европейский Союз должен оперативно, по особой процедуре рассмотреть принятие Украины в ЕС.

Президент Польши в 1995—2005 годах и в настоящее время глава наблюдательного совета Европейской Ялтинской Стратегии Александр Квасьневский поделился своими мыслями относительно реальности такого шага, а также ядерной угрозы со стороны России.

Насколько реально быстро рассмотреть заявку Украины на вступление в ЕС

Квасьневский отметил, что факт того, что европейские лидеры об этом говорят уже сейчас, важен. Это значит, что место Украины — в Европейском Союзе.

Однако в настоящее время у ЕС нет процедур для рассмотрения заявки на вступление страны, на территории которой происходит война. В истории еще ни разу не было, чтобы Евросоюз принял в свой состав государство в состоянии войны.

Форма Европейского Союза была создана после войны как лекарство против нацизма, национализма, антисемитизма и тому подобного, — рассказал Квасневский.

Сейчас для Европы пришел момент обновить свои процедуры и найти решения для Украины — абсолютно проевропейской страны во время войны, организованной агрессором из Москвы.

На мой взгляд, меняется мышление Европы. Это важно. Для меня вступление Украины в Евросоюз очевидно. Мы всегда работали над тем, чтобы Украина была членом ЕС.

Может ли Владимир Путин использовать ядерное оружие

Квасьневский советует рассмотреть все возможные сценарии развития событий, даже самые плохие.

Я думаю, что он (Путин — ред.) сумасшедший и совершенно оторванный от реальности. Он даже не слушает своих близких друзей и советников. Это большая угроза.

Экс-президент Польши выражает надежду, что среди важных людей в России найдется лидер, который скажет: “Президент сошел с ума, и нужно что-то с этим делать”. Иначе мы можем оказаться в драматическом положении.

Путин думал, что возьмет Украину блицкригом, через два дня возьмет Киев и установит свое правительство, но у него не получилось.

Патриотизм украинцев совершенно невероятный. И ответ мира на этот патриотизм тоже сильный, — подчеркнул Квасьневский.

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