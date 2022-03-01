Слезы и аплодисменты стоя. Историческое выступление Зеленского в Европарламенте

Выступление Зеленского в Европарламенте о наступлении России на наше государство и поддержке заявки Украины на вступление в Евросоюз заставило всех аплодировать стоя украинскому президенту.

Я рад, что мы объединили сегодня всех вас, страны Европейского Союза. Но я не знал, что такой ценой. Это трагедия для меня и трагедия для каждого украинца. Такая высокая цена. Тысячи погибших людей, — говорит в своем онлайн-выступлении президент.

Продолжается пятый день полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Зеленский считает, что мы отдаем сегодня наших лучших и крепких людей за ценности, за права, за свободу, желая быть равными.

— Мы часто любим говорить, что всех победим. Я рад, что вы об этом не только говорите, но и видите. Есть такое выражение “украинский выбор Европы”. То, к чему мы шли и идем. Я бы очень хотел, чтобы от вас звучал выбор Европой.

У меня есть несколько минут, чтобы общаться с вами между ракетными ударами и обстрелами.

Утро в Украине было трагическим. Две крылатые ракеты в Харькове. Город у границ с Российской Федерацией. Город, где самое большое количество университетов в нашей стране.

Молодежь яркая, умная, которая собиралась на все праздники на самой большой площади государства — Площади Свободы. Это самая большая площадь Европы. А с утра там были ракеты. Десятки жертв. Вот такова цена свободы.

Мы боремся прямо за свою землю. За свою свободу. И, поверьте, несмотря на то, что сейчас заблокированы все крупные города нашего государства, никто в нашу свободу и в государство не зайдет.

С сегодняшнего дня каждая площадь будет называться Площадью Свободы.

Никто нас не сломает. Мы сильные, мы украинцы.

У нас есть простое желание, чтобы наши дети жили. Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то операция и они бьют по военной инфраструктуре. Где наши дети? На каких военных заводах трудятся? На каких ракетах они, может быть, в танках ездят?

16 детей ты убил! — обратился Зеленский (к Путину — ред.).

У нас очень мотивированный народ. Мы боремся за нашу свободу. А сейчас мы боремся за выживание.

А также за то, чтобы быть равнозначными членами Евросоюза. Сегодня мы показываем, что такие же, как вы. С нами ЕС будет точно крепче. Без вас Украина будет одинока. Мы доказали свою силу. Доказали, что мы как минимум такие же, как вы.

Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете, что вы действительно европейцы. Тогда жизнь победит смерть, а мир тьму. Слава Украине!

Европейский парламент поднялся с аплодисментами после выступления Зеленского.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе.

Польский президент Анджей Дуда поддержал идею Владимира Зеленского, что Европейский Союз должен оперативно, по особой процедуре, рассмотреть принятие Украины в ЕС.

Президент Польши в 1995—2005 годах и в настоящее время председатель наблюдательного совета Европейской Ялтинской Стратегии Александр Квасьневский поделился своими мыслями относительно реальности такого шага.