Мир

Слезы и аплодисменты стоя. Историческое выступление Зеленского в Европарламенте

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 01 марта 2022, 14:39

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