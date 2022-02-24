Зеленський: Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через російське вторгнення. Він пообіцяв, що повідомлятиме актуальну інформацію щогодини.

У своєму зверненні президент заявив:

Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки.

Він звернув увагу на те, що важливо отримувати інформацію з офіційних джерел і не піддаватися паніці. А ще — разом робити все, що потрібно, для підтримки ЗСУ.

Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом, — підтвердив Зеленський.

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Через це він звернувся до українського народу і попросив вірити в сили нашого війська, адже “ми знаємо всю силу ЗСУ”. Крім того, президент звернувся до українців, які перебувають за кордоном: “Ми потребуємо і вашої підтримки”.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.