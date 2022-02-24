Украина

Зеленский: Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 24 февраля 2022, 09:35
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Звернення Зеленського
Прислушайтесь к голосу разума! Обращение Зеленского к россиянам
Больше видео
Новини України
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Вікна-новини | Последние новости Украины | Актуальные новости | Онлайн-трансляция СТБ
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Важные уроки жизни: как проходят занятия по оказанию домедицинской помощи в Киеве

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