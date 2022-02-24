Зеленский: Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за российского вторжения. Он пообещал, что будет сообщать актуальную информацию каждый час.

В своем обращении президент заявил:

Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки.

Он обратил внимание на то, что важно получать информацию из официальных источников и не поддаваться панике. А еще — вместе делать все, что нужно, для поддержки ВСУ.

Сегодня Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром, — подтвердил Зеленский.

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В связи с этим он обратился к украинскому народу и попросил верить в силы нашего войска, ведь “мы знаем всю силу ВСУ”. Кроме того, президент обратился к украинцам, которые находятся за границей: “Мы нуждаемся и в вашей поддержке”.

Напомним, в ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Донбассе. Российские войска перешли к активным действиям. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве. Из-за прямого военного вторжения РФ на всей территории Украины вводится военное положение.