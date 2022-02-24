Вибухи в українських містах і заява Путіна про операцію на Донбасі: що відбувається в Україні

Російський президент Володимир Путін оголосив спеціальну військову операцію на Донбасі. Про це інформує ВВС.

Путін заявив, що це пов’язано з необхідністю “демілітаризації та денацифікації України”. Він також закликав українських військових “скласти зброю і піти додому”.

Російський президент також додав, що прийшов на українські землі “захистити людей, які протягом восьми років піддаються знущанням і геноциду з боку київського режиму”.

Вибухи в українських містах

Ранком четверга, 24 лютого, в українських містах пролунали вибухи. Зокрема, про них розповіли у соцмережах мешканці Харкова, Маріуполя, Житомира, Одеси, Бердянська та Києва.

Перша реакція української влади

Тим часом голова української дипломатії Дмитро Кулеба першим із політиків відреагував на ситуацію та заявив, що Росія своїми діями розпочала війну проти України.

Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз, — написав він у власному Twitter.

Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Президент України Володимир Зеленський терміново збирає засідання Ради національної безпеки та оборони через вторгнення Росії.

Чільник столиці Віталій Кличко порадив українцям зберігати спокій і за можливості залишатися вдома. За його словами, найстрашніший ворог зараз — це паніка.

Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома.

Також міський голова столиці попросив кожного зібрати “тривожну валізку”, документи та мінімум речей, щоб за потреби дістатися до сховища чи укриття.

Закрите небо

Ранком четверга, 24 лютого, Україна оголосила про закриття повітряного простору. Про це повідомив Украерорух.