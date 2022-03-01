Сражаться эта нация будет до конца! Владимир Зеленский дал интервью CNN и Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью CNN и Reuters, по его словам — максимально откровенное.

В нем он рассказал, что война в Украине — это война за ценности: жизнь, демократию, свободу. Это война всему миру.

— Надо понять, если Украина падет, то их войска (России — ред.) будут на границе ваших стран, стран НАТО: Литве, Польше и т.д.

Ситуация с закрытым небом могла бы очень помочь. Это не втягивание стран НАТО в войну, если честно, в войну уже все давно вовлечены не Украиной, а Россией в этом случае, — отмечает президент.

Он говорит, что очень хочет сохранить свое население и ценит каждую жизнь.

Мы готовились ко всему. У нас есть 6 вариантов обороны.

Также президент сообщил, что поступило официальное заявление генштаба РФ о том, что будет нанесен ракетный удар по одному из зданий СБУ, а рядом находится София Киевская. Для всех верующих людей – это святыня.

— Поэтому мы обращаемся(к Нато — ред.), чтобы закрыть небо, потому что это опять-таки превентивные санкции.

Владимир Зеленский сообщил, что не может вести переговоры с Россией, когда над нашим государством летают самолеты и идет бомбардировка.

Мы за диалог, надо хотя бы прекратить бомбардировку людей и после этого сесть за стол переговоров.

Президент заявил, что хочет гарантии безопасности для Украины, а это зависит от наших партнеров.

— Если они не готовы брать Украину в НАТО из-за того, что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, то гарантии безопасности наработаны общими для Украины.

По его словам, это значит, что мы имеем нашу территориальную целостность, что наши границы защищены, у нас есть особые отношения со всеми соседями, мы в полной безопасности и гаранты, которые нам обеспечивают безопасность, они все это гарантируют юридически.

Мы не удерживаемся, мы боремся. А сражаться эта нация будет до конца.

Однако война ведется не только оружием, но и информацией. Ранее Владимир Зеленский рассказывал об атаке России феками.