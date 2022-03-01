Интервью

Сражаться эта нация будет до конца! Владимир Зеленский дал интервью CNN и Reuters

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 марта 2022, 22:07
Зеленський інтерв'ю
Фото: Сайт президента Украины

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