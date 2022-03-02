Я лично живу в империи лжи: Лия Ахеджакова о войне в Украине и борьбе россиян с путинским режимом

Советская актриса Лия Ахеджакова, всегда занимавшая проукраинскую позицию, выразила искреннюю поддержку украинцам и рассказала, почему россияне до сих пор сидят дома.

Женщина объясняет, что видит все же людей, которые не боятся выражать свои мысли и на самом деле сочувствуют нам. Однако говорит, что как и сама актриса не видит результата этих выступлений.

Нас никто не слышит. Врут каждый день.

Лия Ахеджакова рассказывает, что все началось с так называемой эвакуации населения Донбасса, что можно считать депортацией. И как будут жить те, кто решил поехать в РФ, она даже не представляет.

– Сейчас они рассказывают, что нет жертв и как они элегантно избегают жилых кварталов. Однако есть видео, как горит Харьков, как женщины рожают в метро и разбомбленных роддомах. Эти кадры облетят весь мир. Это подтверждения преступления против человечности.

Я лично живу в империи лжи.

Кроме того, актриса выразила свое искреннее восхищение президентом Украины Владимиром Зеленским. Говорит, что восхищается его стремительным развитием от комедийного актера до высокого руководителя огромной страны, на которую можно положиться.

Он без бумажки, грамотно, умно, не ноет и не жалея, и в то же время не иронизируя, говорит Лия Ахеджакова о выступлении Владимира Зеленского в Европарламенте.

Напомним, сегодня 1 марта Владимир Зеленский выступил в Европарламенте о наступлении России на наше государство и поддержке заявки Украины на вступление в Евросоюз. Парламентарии аплодировали стоя.