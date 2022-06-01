Людей с буквой Z я просто зачеркиваю: Макаревич о преступлениях россиян и пропагандистской машине

Российский музыкант Андрей Макаревич в интервью Настоящему времени заявил, что вычеркивает из жизни тех людей, которые поддерживают войну России против Украины. Ранее певец обращался к россиянам и призвал их не верить сказкам и пустым обещаниям.

Как борется с российской пропагандой

Андрей Макаревич рассказал, что не читает никаких российских новостей, потому что там куча лжи. Также он был вынужден закрыть комментарии под постами в Facebook.

Пока не было военных действий, пока не погибали люди, я совершенно допускал, что могут быть разные взгляды на одни и те же вещи.

— Но когда это все вдруг переросло в войну, а кто-то кричит: “Так и надо!”, — вот этого человека я зачеркиваю просто.

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Макаревич рассказал, что прекратил общение с лучшим другом детства, потому что тот писал букву Z и поддерживал режим Путина.

О коллегах, которые дают концерты в поддержку войны в Украине, говорит:

Зачем мне их понимать? Мне не интересно их анализировать.

Пропагандистская машина времен Пражской весны

Ситуацию с поляризацией в российском обществе Андрей Макаревич сравнил с событиями Пражской весны.

Когда в Прагу танки входили, похожая ситуация была. Я был, правда, еще молод и не мог всесторонне оценить все, но, думаю, было много похожего. Сегодня хуже гораздо.

— Происходящее сейчас в Украине намного хуже, чем то, что было в Праге, по масштабам бедствия.

О преступлениях российских оккупантов высказался так:

С одной стороны, он (ред. — солдат) давал присягу, с другой стороны, выполнять преступные приказы солдат не должен. И я это понимаю. Потому это все на совести этих людей. Это их решение.

В настоящее время певец находится в Израиле. О своем возвращении в Россию даже не думает. Макаревич сказал, что ждет развития событий, на которые самостоятельно повлиять не может.

Ранее мы рассказывали, что думает о войне России против Украины Лия Ахеджакова.