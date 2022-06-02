Спасибо за твою силу: Билли Айлиш поцеловала флаг Украины

Во время выступления в Бонне в Германии американская певица Билли Айлиш поцеловала украинский флаг. Об этом в своем Instagram рассказала ее украинская коллега Jerry Heil, потому что именно она передала флаг Айлиш.

Поцеловала украинский флаг

Jerry Heil посетила концерт как зрительница. Она призналась, что передать флаг было непросто.

Чтобы передать флаг Билли Айлиш из своей фан-зоны, певица перешла в первую и подошла поближе к сцене. Затем украинский флаг помог перебросить на сцену стоящий под ней мужчина.

Сейчас также смотрят

На флаге Jerry Heil написала: “Спасибо за твою силу”.

Конечно, никто не горел желанием уступать место. Мне пришлось говорить, что я с миссией и должна передать ей флаг. И так каждому человеку, который стоял передо мной по пути к сцене, — рассказала певица.

Ранее Билли Айлиш тоже поддерживала Украину.

После того как Айлиш взяла флаг, она поцеловала его, а затем исполнила песню Happier Than Ever.

Ранее мы рассказывали, что многолетняя судебная тяжба Джонни Деппа и Эмбер Херд наконец-то завершилась. Читай в нашем материале, кто победил.