Суд Джонни Деппа и Эмбер Херд – кто победил и что известно

Актер Джонни Депп выиграл громкое дело против своей бывшей Эмберд Херд — он назвал клеветой ее слова о “домашнем насилии” в отношениях.
Присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. Теперь Херд должна будет заплатить Деппу 10 миллионов за моральный ущерб и еще 5 миллионов в качестве штрафных санкций.
Миллионы фанатов Джонни Деппа расстроились, что не увидели его в третьей части фильма Фантастические твари, а также не увидят его и в шестой части Пиратов Карибского моря, буквально базирующейся на герое Джонни Деппа. А причиной этому — суд Джонни Деппа и Эмбер Херд. Актер попал под культуру отмены из-за этого дела.
Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд – голливудские актеры. Депп известен по своим ролям в фильмах Эдвард Руки-ножницы, Чарли и шоколадная фабрика, Турист, Убийство в Восточном экспрессе и многие другие. Херд снималась в Аквамене, Лиге справедливости, Три дня на убийство, Девушка из Дании и других популярных фильмах. Разбираемся, почему эта когда-то влюбленная пара стала ненавидеть друг друга.
Отношения этой пары начались после совместных съемок в фильме Ромовой Дневник. Тогда Депп влюбился в Херд и начался действительно бурный роман. Ведь отношения этой пары были как ураган.
За судебным процессом этой пары наблюдает, чуть ли не весь мир. Хештег JusticeforJonnyDepp разрывает социальные сети, а рейтинги телеканала, транслирующего процесс, выросли вдвое.
Этот судебный процесс начался в апреле и продолжался до 27 мая, далее суд будет принимать решение.
Этот судебный процесс начался в апреле и продолжался до 27 мая, далее суд будет принимать решение.
Так с чего начался суд Джонни Деппа и Эмбер Херд.
В 2019 году Джонни подал иск в суд против Херд, основывающийся на статье актрисы 2018 для The Washington Post, вышедшей под заголовком: “Я выступила против сексуального насилия — и столкнулась с гневом нашей культуры. Это должно измениться”.
Хотя Эмбер Херд прямо не называла в тексте имя Деппа, но написала, что за два года до публикации статьи она стала “публичным лицом, которое на собственном опыте узнало, что такое домашнее насилие”.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Amber Heard (@amberheard)
Публикация от Amber Heard (@amberheard)
А за два года до статьи, в 2016 году, Эмбер Херд была предоставлена временная запретительная мера пресечения.
А за два года до статьи, в 2016 году, Эмбер Херд была предоставлена временная запретительная мера пресечения.
Актриса пришла в суд в Калифорнии с синяками на лице, написала заявление, в котором сказала, что Депп бросил телефон в ее лицо с близкого расстояния, а также оскорблял словесно и физически.
После этого громкого и скандального заявления и статьи Херд, многие компании и киностудии отказались от сотрудничества с Деппом, в частности, его менеджер рассказал, что актер потерял контракт на съемку в шестой части Пиратов Карибского моря, стоимостью 22,5 миллиона долларов.
Поэтому в иске Деппа утверждается, что обвинения Герд были “продуцированной ложью”, которая стоила актеру его карьеры и репутации.
Мистер Депп подает этот иск о клевете, чтобы очистить свое имя, — говорится в судебных документах.
Мистер Депп подает этот иск о клевете, чтобы очистить свое имя, — говорится в судебных документах.
I know they’re resting and with their families but I miss seeing Johnny, Ben and Camille’s faces today. #CamilleVazquez #JusticeForJohnnyDepp #JohnnyDepp #TeamJohnnyDepp #BenChew pic.twitter.com/KLe2qQrwrQ— neelam tewar (@neelamtewar) May 28, 2022
I know they’re resting and with their families but I miss seeing Johnny, Ben and Camille’s faces today. #CamilleVazquez #JusticeForJohnnyDepp #JohnnyDepp #TeamJohnnyDepp #BenChew pic.twitter.com/KLe2qQrwrQ
Эмбер не замедлила ответить и в 2020 году подала встречный иск, поэтому суд рассматривает и его. Иск актрисы о клевете касается Деппа, но заявления, на которых она сосредоточена, поступили от его тогдашнего адвоката Адама Вальдмана, который сказал британскому таблоиду The Daily Mail, что обвинения актрисы были “выдумкой”.
Херд в своем иске утверждает, что Депп “вступил в сговор” с Вальдманом, который действовал от имени актера, чтобы “уничтожить и опозорить мисс Херд в прессе”.
Херд в своем иске утверждает, что Депп “вступил в сговор” с Вальдманом, который действовал от имени актера, чтобы “уничтожить и опозорить мисс Херд в прессе”.
Свидетели обеих сторон дают разные показания. Например, сестра Эмбер Херд Уитни говорит, что видела как Депп таскал Херд за волосы, так что она, чтобы защитить сестру, ударила его в лицо. Психолог Херд говорит, что она переживает посттравматическое расстройство после тяжелых отношений, однако судебный психолог этого не видит, а диагностировал несколько расстройств личности.
Свидетели Деппа говорят, что не видели на Эмбер Херд никаких синяков или других проявлений домашнего насилия.
Свидетели Деппа говорят, что не видели на Эмбер Херд никаких синяков или других проявлений домашнего насилия.
Бурно пара обсуждала инцидент в Австралии в 2015 году, когда жили там во время съемки пятой части Пиратов Карибского моря. Херд говорит, что Депп избил ее под влиянием наркотиков и алкоголя. Однако Депп говорит, что актриса была недовольна условиями послебрачного договора и бросила бутылку водки, обломок которой отрезал Деппу кончик пальца.
И владелец дома, где жила пара, подтверждает то, что в доме были обломки стекла и кровь.
И владелец дома, где жила пара, подтверждает то, что в доме были обломки стекла и кровь.
Кейт Мосс, бывшая возлюбленная актера, выступившая свидетелем, также отметила, что Джонни Депп никогда ее не бил, не толкал и не делал в отношении нее ничего плохого.
When your Ex is standing up for you 30 years later❤️????:’ ) #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/0zdkbwEdkA— サハル???? ⭐⭐⭐⭐ (@alghaSii) May 25, 2022
When your Ex is standing up for you 30 years later❤️????:’ ) #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/0zdkbwEdkA
Также адвокаты Деппа отмечают, что Эмбер Херд не выплатила 7 миллионов долларов, которые обещала пожертвовать на благотворительность.
Актер отмечает, что она украла эти деньги, и принес в суд копию письма из больницы, где говорится, что средств заведение не получило. Во время допроса в суде адвокатом Деппа Камиллой Васкес Херд сказала, что еще не выплатила эти семь миллионов.
Bruh WHO DID THIS ! ????????????????Its just keep coming!#justiceforjohnnydepp #JohnnyDeppVsAmberHeard #johnnydepp pic.twitter.com/WXXm6yOpqA— Captain Jack Sparrow ⭕ (@UnoffJohnnyDeep) May 27, 2022
Bruh WHO DID THIS ! ????????????????Its just keep coming!#justiceforjohnnydepp #JohnnyDeppVsAmberHeard #johnnydepp pic.twitter.com/WXXm6yOpqA
Вот такая история любви, которая переросла в ненависть. Но, несмотря на такой громкий пример, в мире существует настоящая любовь, мы даже можем не знать о таких историях. Раньше мы рассказывали о том, как военный из Мариуполя женился несмотря на войну. Он потерял руки, но любви — нет.