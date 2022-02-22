Что такое культура отмены и для чего институт репутации? Сила человеческого осуждения в историях Алины Паш, Джонни Деппа, Джоан Роулинг

Многие уже слышали и знают о культуре отмены, однако в Украине есть те, кто даже не догадывается, что это за понятие.

С каждым годом все больше и больше заголовков зарубежных СМИ начинаются со слова “отменили”. И несмотря на то, что институт репутации кажется явлением, присущим именно 21 веку, зародилось оно гораздо раньше.

В давние времена из села могли выгнать человека, имеющего не лучшую репутацию или совершившего какое-то преступление. Похожая история разворачивалась и в средние века в Европе с гонениями на ведьм.

Вопреки тому, что обвинения в то время строились в основном на клевете, нередко любое недопустимое поведение становилось двигателем страшной силы — человеческого осуждения.

Тогда такие термины, как институт репутации и “отмена” человека, не были распространены и не имели названия из-за отсутствия интернета. Так что изгнанник мог спокойно пойти в другой поселок, если до этого над ним не совершили самосуд.

С повышением уровня жизни и промышленными революциями в 20-м веке очень сильно изменились и морально-нравственные стандарты.

То, что когда-то с легкой руки властвующей верствы населения считалось нормой: насилие, расизм, сексизм, гомофобия и т.д. — сейчас жестко осуждается.

А с появлением интернета скандалы из-за перечисленных поводов становились громче и их участь решали уже не только действующие лица и закон, а целый мир.

Роль площадки для таких самосудов до сих пор играет социальная сеть Twitter, которая сегодня является основной платформой культуры отмены.

К огда началось

Самым громким прецедентом, когда репутация и действия человека буквально разрушили ему карьеру и жизнь, стало движение #metoo.

В октябре 2017 года в двух известных американских изданиях вышли статьи с обвинениями против влиятельного кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Это были обвинения в различных актах сексуального насилия и харасменте, которые подтвердили более десяти женщин.

Сам хэштег #metoo получил сильную огласку, когда актриса Алиса Милано, известная ролью в сериале Все женщины — ведьмы, предложила использовать его людям, пережившим попытки или акты сексуального насилия.

Ситуация получила такую ​​огласку, что против продюсера свидетельствовали и такие известные актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Сальма Хайек.

Мужчина, сосредоточивший в своих руках невероятную власть, связи в правоохранительных органах и кучу денег на счету, не смог противостоять культуре отмены.

Теперь благодаря огласке Харви Вайнштейн получил пожизненное заключени

Прич ины “отмены “

Именно этот случай стал началом стремительного формирования понятий института репутации. Люди перестали молчать.

Теперь недостаточно быть талантливым творцом, нужно еще оставаться человеком. Следом за Вайнштейном в мировом шоу-бизнесе начали выплывать грязные факты о других известных людях и компаниях. Так началась эра культуры отмены.

“Отменяли” людей за насилие, расистские, сексистские, гомофобные и трансофобные высказывания или поведение, харасмент, культурную апроприацию, боди-шейминг, политические взгляды и др.

Чаще всего это сопровождалось скандалами на основе показаний жертв насилия или найденными пользователями интернета твитами и неосторожными высказываниями.

Кого “отменили”?

Против человеческого осуждения не смогла устоять даже компания Victoria’s Secret, которая в результате “отмены” была вынуждена прекратить свои известные шоу, выходившие десятилетиями, а также провести тотальный ребрендинг.

Поводом стала политика компании, предъявлявшая жесткие требования к моделям, одним из которых являлся критически низкий вес девушек.

Среди ангелов Victoria’s Secret не было инклюзивности, а руководители компании говорили, что никогда не примут трансгендерную модель или модель плюс-сайз.

Именно после этого высказывания много людей выразили возмущение и начали бойкотировать компанию. В результате известному бренду белья не осталось ничего, кроме как пойти навстречу разгневанной толпе и изменить собственную политику.

Жесткий механизм культуры отмены задел и таких известных звезд, как Джина Карано, Тейлор Свифт, Канье Уэст и другие.

Кому-то из них удалось отбелить свою репутацию, или же скандалы были не слишком громкими. А есть и звезды с группой поддержки столь большой, как и группа хейтеров. В таких ситуациях все очень неоднозначно.

Мировые любимцы

Джонни Депп, известный по многим кассовым кинокартинам, столкнулся с культурой отмены не так давно. После скандального развода с актрисой Эмбер Хёрд, обвинившей бывшего в домашнем насилии, против Деппа выступило большинство кинокомпаний.

Даже мощная поддержка фанатов не помогла возобновить карьеру. Но чем дальше развивались события, тем больше деталей открывалось, и уже самой Хёрд грозит “отмена”, хоть и не от кинокомпаний, а обычных людей.

Не менее интересна ситуация с писательницей Джоан Роулинг, автором всемирно известного цикла книг о Гарри Поттере.

Недавно, неосторожно высказавшись в Twitter по поводу трансгендерных людей, Роулинг вынесла себе приговор. Писательницу обвинили в трансфобии, начали бойкотировать и даже пытались лишить авторских прав на её же произведения.

А кинокомпания Warner Bros. Entertainment, до сих пор экранизирующая циклы кинолент по книгам Джоан, и вовсе оборвала связи с автором.

Культура отмены в Украине

До недавнего времени в Украине культура отмены была на слуху только в связи с мировыми скандалами.

Но платформа шоу-бизнеса у нас очень развита, а вместе с тем появилось довольно много инфлюенсеров и публичных людей, за чьими жизнями следят миллионы. Соответственно, и малейшие ошибки украинских знаменитостей не утаить от внимания зрителей.

До сих пор были только малейшие попытки повлиять на репутацию определенных лиц, однако залогом культуры отмены является не только публичная огласка, но и фидбек от рекламодателей и компаний.

Ведь “отмененный” человек остается не только с запятнанной репутацией, но и с разорванными контрактами и разрушенной карьерой. В этом и есть основная цель культуры отмены — не позволить аморальному лицу зарабатывать деньги и публично влиять на мнение общества.

“Отмененные” украинцы

Самой громкой “отменой” в Украине стал скандал с так называемой “голодной тусой”.

В годовщину памяти Голодомора десятки украинских блогеров и инфлюенсеров развлекались на БДСМ-праздновании дня рождения Александра Залиска. Поводом стала опубликованная сториз одного из гостей с подписью “голодная туса”.

Тысячи украинцев сразу выразили недовольство и восприняли подпись как насмешку над трагедией украинского народа. Шум сразу подхватили СМИ, и впервые в Украине “отмена” перешла на новый уровень.

Десятки компаний начали отменять рекламные контракты с блогерами и участниками празднования. Начался массовый бойкот.

Сегодня же целая волна хейта и бойкотирования обрушилась на певицу Алину Паш, победившую в нацотборе на Евровидение 2022. Выяснилось, что в 2015 году артистка посетила аннексированный Россией Крым и выступала там. Поводом стала справка о пересечении административной границы, которая оказалась подделкой.

Напомним, что согласно закону Украины законно в Крым можно попасть только напрямую из Украины.

Однако многие пользователи интернета подхватили волну возмущения и обвиняют певицу в незаконном перелете из Москвы в Крым, что сама Алина Паш отрицает.

Но скандал только набирал оборотов, когда люди обнаружили фото артистки на Красной площади в Москве, датированные 2017 годом.

Сейчас эти фотографии исчезли из социальных сетей Алины Паш, а сама она в свою очередь отказалась от участия в Евровидении 2022 от Украины. Похожая история несколько лет назад случилась с певицей Maruv, дисквалифицированной за выступления в России

Как уберечься

Если говорить об Алине Паш, то, скорее всего, волна возмущения вскоре спадет, поскольку доказательств вины певицы не так уж много, а сама она отказалась от участия и извинилась. Однако теперь за ее шагами будут следить тысячи украинцев, и еще один огрех ей могут не простить.

Тем не менее в мире известно достаточно много случаев, когда знаменитостям удавалось избежать “отмены”: опровергнув доказательства, извинившись или изменив свое мнение.

Однако никто не застрахован от “отмены”, даже простые люди. Известно немало случаев, когда обычных работников компаний увольняют из-за их высказываний в интернете или их деятельности за пределами работы.

За последний год это особенно коснулось молодых учительниц в школах, которые в своих социальных сетях выкладывали откровенные фотографии.

Поэтому с развитием института репутации в Украине следует помнить, что каждое слово, оставленное в комментариях или под фотографией, когда-то может быть использовано против вас. Но справедлива ли такая политика?

Больше пользы или вреда?

Многие люди поддерживают культуру отмены, пока она не коснулась лично их.

Конечно, публичное осуждение таких людей, как Харви Вайнштейна, исполнителя R.Kelly и других насильников, благодаря деньгам избегавших судов, полезно и необходимо.

Но, как и присуще людям, они порой перегибают палку. Это касается безосновательных желаний кого-то “отменить”.

В качестве примера: известного ролью супермена Генри Кавила хотели “отменить” за короткие отношения более чем десятилетней давности с Джиной Карано, которую сейчас “отменили”.

Все потому, что пользователи интернета часто ошибочно полагают, будто все, кого знал “отмененный” человек — виновны и разделяют его мнение.

Вторым отрицательным аспектом культуры отмены является хейт. Анонимность в соцсетях развязывает пользователям руки и языки. Так обычные люди, желающие кого-то “отменить”, превращаются в хейтеров, угрожают, желают смерти и даже иногда угрожают убить человека и его родных.

Известно немало случаев, когда “отмененные” подписчиками блогеры совершали самоубийство.

Так возникает вопрос: насколько отличается это психологическое насилие с желанием “отменить” от проступка человека, чью репутацию пытаются уничтожить?

К сожалению, скандал о “голодной тусе” привел к гораздо худшим последствиям, чем пренебрежение историей Украины. Люди были настолько возмущены поведением блогеров, что угрожали не только им.

Некоторые пользователи соцсетей начали писать сообщения с пожеланиями смерти директору Дома ученых во Львове, где проходило празднование. Пожилой директор Роман Славитыч, возможно, не выдержав давления общества, внезапно скончался.

Культура отмены — это отличная движущая сила для общества, которая благодаря огласке позволяет осудить за преступления против людей и морали.

Однако иногда люди перегибают палку и становятся не лучше тех, кого пытаются осудить.

Следует помнить, какую именно цель несет в себе институт репутации, а именно — человечность и экологическое отношение к людям. И прежде чем кого-то “отменить”, стоит подумать, не “отменят” ли завтра тебя за то же самое?

Напомним, недавно в эпицентр общественного осуждения попал шеф-реформатор Евгений Клопотенко. Как оказалось, скандал с Клопотенко произошел из-за сердца лося. Зоозащитники обвинили повара в живодерстве.