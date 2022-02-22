Що таке культура скасування та навіщо інститут репутації? Сила людського осуду в історіях Аліни Паш, Джонні Деппа, Джоан Роулінг

Багато людей уже чули та знають про культуру скасування, однак в Україні є ті, хто взагалі не здогадується, що це за термін.

З кожним роком дедалі більше заголовків закордонних ЗМІ починаються зі слів “скасували”. І хоч інститут репутації здається явищем, притаманним саме 21-му століттю, зародилося воно значно раніше.

У давні часи з села могли вигнати людину, що мала не найкращу репутацію або ж скоїла якийсь злочин. Схожа історія розгорталась і в середні віки на теренах Європи з гоніннями на відьом.

Хоч тоді звинувачення будувалися здебільшого на наклепах, нерідко якась неприпустима поведінка ставала рушієм страшної сили — людського осуду.

Тоді такі терміни, як інститут репутації та “скасування” людини не були поширені та не мали назви через відсутність інтернету. Тож вигнанець міг легко піти в інше селище, якщо до того над ним не скоїли самосуд.

З підняттям рівня життя та промисловими революціями у 20-му столітті значно змінилися й морально-етичні стандарти.

Те, що колись з легкої руки панівної верстви населення вважалося нормою, як-от насильство, расизм, сексизм, гомофобія тощо — зараз жорстко засуджується.

А з появою інтернету скандали через перераховані приводи ставали гучнішими і їхню долю вирішували вже не тільки дійові особи й закон, а цілий світ. Майданчиком для таких самосудів і досі виступає соціальна мережа Twitter, що нині є основною платформою культури скасування.

Коли почалось

Найгучнішим прецедентом, коли репутація та дії людини буквально зруйнували їй кар’єру і життя, став рух #metoo.

У жовтні 2017 року у двох відомих американських виданнях вийшли статті зі звинуваченнями проти впливового кінопродюсера Харві Вайнштейна.

Це були звинувачення у різних актах сексуального насильства та харасменту, які засвідчили більш як десять жінок.

Сам хештег #metoo набув сильного розголосу, коли акторка Аліса Мілано, відома за роллю у серіалі Усі жінки — відьми, запропонувала використовувати його тим людям, хто пережив спроби або зазнав сексуального насильства.

Ситуація набула такого розголосу, що проти продюсера засвідчили й такі відомі акторки, як Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хайєк.

Чоловік, що мав у своїх руках неймовірну владу, зв’язки в правоохоронних органах та купу грошей на рахунку, не зміг протистояти культурі скасування.



Тож тепер завдяки розголосу Харві Вайнштейн отримав довічне покарання.

Причини скасування

Саме цей випадок став початком стрімкого формування понять інституту репутації. Люди перестали мовчати.

Тепер недостатньо бути талановитим творцем, треба ще й залишатися людиною. Слідом за Вайнштейном у світовому шоу-бізнесі почали випливати брудні факти про інших відомих людей та компаній. Так почалась ера культури скасування.

“Скасовували” людей за насильство, расистські, сексистські, гомофобні та трансофобні висловлювання або поведінку, харасмент, культурну апропріацію, боді-шеймінг, політичні погляди тощо.

Найчастіше це супроводжувалося скандалами на основі свідчень жертв насильств або ж знайденими користувачами інтернету твітами та необережними висловлюваннями.

Кого “скасували”

Проти людського осуду не змогла встояти навіть компанія Victoria’s Secret, що внаслідок “скасування” була змушена припинити свої відомі шоу, які відбувалися десятиліттями, а також провести тотальний ребрендинг.

Приводом стала політика компанії, що мала жорсткі вимоги до моделей, серед яких критично низька вага дівчат.

Серед ангелів Victoria’s Secret не було інклюзивності, а керівники компанії говорили, що ніколи не візьмуть трансгендерну модель або модель плюс-сайз.

Саме після цього висловлювання багато людей обурилися й почали бойкотувати компанію. Тож відомому бренду білизни не залишилося нічого, як піти назустріч розгніваній юрмі й змінити власну політику.

Жорсткий механізм культури скасування зачепив і таких відомих зірок, як Джина Карано, Тейлор Свіфт, Каньє Уест та інші.

Комусь із них вдалося відбілити свою репутацію, або ж скандали були не надто гучними. Є й зірки, що мають групу підтримки таку ж велику, як і групу хейтерів. У таких ситуаціях все дуже неоднозначно

Світові улюбленці

Джонні Депп, відомий за багатьма касовими кінокартинами, стикнувся з культурою скасування не так давно. Після скандального розлучення з акторкою Ембер Хьорд, що звинуватила колишнього в домашньому насильстві, проти Деппа виступили більшість кінокомпаній.

Навіть потужна підтримка фанатів не допомогла відновити кар’єру. Та чим далі розвивались події, тим більше деталей відкривалося, і вже самій Хьорд загрожує “скасування”, хоч і не від кінокомпаній, а звичайних людей.

Не менш цікавою є ситуація з письменницею Джоан Роулінг, авторкою всесвітньо відомого циклу книг про Гаррі Поттера.

Нещодавно, необережно висловившись у Twitter щодо трансгендерних людей, Роулінг винесла собі вирок. Письменницю звинуватили у трансфобії, почали бойкотувати й навіть намагалися позбавити авторських прав на її ж твори.

А кінокомпанія Warner Bros. Entertainment, що досі екранізує цикли кінострічок за книгами Джоан, і зовсім обірвала зв’язки з авторкою.

Культура скасування в Україні

Донедавна в Україні культура скасування була на слуху лише у зв’язку зі світовими скандалами.

Та платформа шоу-бізнесу в нас дуже розвинута, а отже, з’явилося чимало інфлюенсерів та публічних осіб, за чиїми життями слідкують мільйони. Відповідно, й найменші помилки українських знаменитостей не позбавлені уваги глядачів.

Досі були тільки найменші спроби вплинути на репутацію певних осіб, однак запорукою культури скасування є не тільки публічний розголос, а й фідбек від рекламодавців та компаній.

Бо ж “скасована” людина залишається не тільки з забрудненою репутацією, а й з розірваними контрактами та зруйнованою кар’єрою. В цьому і є основна мета культури скасування — не дати аморальній особі заробляти гроші та публічно впливати на думку суспільства.

Скасовані українці

Найгучнішим “скасуванням” в Україні став скандал з так званою “голодною тусою”.

У річницю пам’яті Голодомору десятки українських блогерів та інфлюенсерів розважалися на БДСМ-святкуванні дня народження Олександра Заліска. Приводом стала опублікована сторіз одного з гостей з підписом “голодна туса”.

Тисячі українців одразу виказали невдоволення та сприйняли підпис як насмішку над трагедією українського народу. Шум одразу підхопили ЗМІ, і вперше в Україні “скасування” перейшло на новий рівень.

Десятки компаній почали скасовувати рекламні контракти з блогерами та учасниками святкування. Почався масовий бойкот.

Сьогодні ж ціла хвиля хейту та бойкотування звалилася на співачку Аліну Паш, яка перемогла у нацвідборі на Євробачення 2022. Вияснилось, що 2015 року артистка відвідала анексований Росією Крим та виступала там. Приводом стала довідка про перетин адміністративного кордону, що виявилась підробкою.

Нагадаємо, що згідно з законом України законно в Крим можна потрапити тільки напряму з України.

Однак багато користувачів інтернету підхопили хвилю обурення та звинувачують співачку у незаконному перельоті з Москви до Криму, що сама Аліна Паш заперечує.

Щойно скандал почав набирати обертів, як люди знайшли фото артистки на Червоній площі у Москві, датовані 2017 роком.

Зараз ці світлини зникли з соціальних мереж Аліни Паш, а сама вона, своєю чергою, відмовилася від участі в Євробаченні 2022 від України. Схожа історія декілька років тому трапилася зі співачкою Maruv, яка була дискваліфікована за виступи в Росії.

Як вберегтися

Якщо говорити про Аліну Паш, то, найімовірніше, хвиля обурення невдовзі спаде, оскільки доказів провини співачки не так багато, а сама вона відмовилася від участі та перепросила. Однак тепер за її кроками слідкуватимуть тисячі українців, і ще один огріх їй можуть не пробачити.

Втім, у світі відомо досить багато випадків, коли знаменитостям вдавалося уникнути “скасування”: спростувавши докази, перепросивши або змінивши свою думку.

Однак ніхто не застрахований від скасування, навіть прості люди. Є чимало історій, коли звичайних працівників компаній звільняють за їхні висловлювання в інтернеті або їхню діяльність за межами роботи.

За останній рік це, зокрема, торкнулося молодих вчительок в школах, що у своїх соціальних мережах викладали відверті світлини.

Тож з розвитком інституту репутації в Україні варто пам’ятати, що кожне слово, залишене в коментарях або ж під світлиною, колись може бути використаним проти вас. Та чи правильна така політика?

Більше користі чи шкоди?

Багато людей підтримують культуру скасування, доки вона не торкнулася їх самих.

Звісно, публічне засудження таких людей, як Харві Вайнштейн, виконавець R.Kelly та інших насильників, які завдяки грошам уникали судів, корисне і потрібне.

Та, як і притаманно людям, вони деколи перегинають палицю. Це стосується безпідставних бажань когось “скасувати”.

Для прикладу, відомого за роллю супермена Генрі Кавіла хотіли “скасувати” за короткі стосунки більш як десятирічної давнини з Джиною Карано, яку зараз “скасували”.

Все тому, що користувачі інтернету часто помилково вважають, що всі, кого знала “скасована” людина, винні та поділяють її думку.

Іншим негативним аспектом культури скасування є хейт. Анонімність у соцмережах розв’язує користувачам руки та язики. Так звичайні люди, що бажають когось “скасувати”, перетворюються на хейтерів, погрожують, бажають смерті й подекуди обіцяють убити людину і її рідних.

Відомо немало випадків, коли “скасовані” підписниками блогери скоювали самогубство.

Так постає питання: наскільки відрізняється це психологічне насильство з бажанням “скасувати” від проступку людини, чию репутацію намагаються знищити?

На жаль, скандал з “голодною тусою” спричинив набагато гірші наслідки, аніж нехтування історією України. Люди були настільки обурені поведінкою блогерів, що погрожували не тільки їм.

Окремі користувачі соцмереж почали писати повідомлення з побажаннями смерті директору будинку вчених у Львові, де відбувалося святкування. Літній директор Роман Славітич, можливо, не витримавши тиску суспільства, раптово помер.

Культура скасування — це чудова рушійна сила для суспільства, яка завдяки розголосу дозволяє засудити за злочини проти людей та моралі.

Однак часом люди перегинають палицю і стають не кращими за тих, кого намагаються засудити.

Варто пам’ятати, яку саме ціль несе в собі інститут репутації — людяність та екологічне ставлення до людей. І перш ніж когось “скасувати”, варто подумати, чи завтра тебе не “скасують” за це саме.

Нагадаємо, нещодавно в епіцентр суспільного осуду потрапив шеф-реформатор Євген Клопотенко. Як виявилося, скандал з Клопотенком трапився через серця лося. Зоозахисники звинуватили кухаря в живодерстві.