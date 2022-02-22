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Що таке культура скасування та навіщо інститут репутації? Сила людського осуду в історіях Аліни Паш, Джонні Деппа, Джоан Роулінг

Анастасія-Марта Салабай, практикантка сайту 22 Лютого 2022, 13:00
Що таке культура скасування та навіщо інститут репутації? Сила людського осуду в історіях Аліни Паш, Джонні Деппа, Джоан Роулінг
Фото: Instagram, Getty Images, Unsplash

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