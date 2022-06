Суд Джонні Деппа та Ембер Херд – хто переміг та що відомо

Актор Джонні Депп виграв гучну справу проти своєї колишньої Емберд Херд — він назвав наклепом її слова про “домашнє насильство” у стосунках.

Присяжні визнали екс-дружину Джонні Деппа Ембер Херд винною у наклепі на актора у справі про захист його честі та гідності. Херд має тепер заплатити Деппу 10 мільйонів за моральну шкоду і ще 5 мільйонів як штрафні санкції.

Мільйони фанатів Джонні Деппа засмутилися, що не побачили його у третій частині фільму Фантастичні звірі, а також не побачать його й в шостій частині Піратів Карибського моря, яка буквально базується на герої Джонні Деппа. А все це через суд Джонні Деппа та Ембер Херд. Актор потрапив під культуру скасування через цю справу.

Нагадаємо, Джонні Депп та Ембер Херд — голлівудські актори. Депп відомий за своїми ролями у фільмах Едвард Руки-ножиці, Чарлі й шоколадна фабрика, Турист, Вбивство у Східному експресі тощо. Херд знімалася в Аквамені, Лізі справедливості, Три дні на вбивство, Дівчина з Данії та інших популярних фільмах. Розбираймось, чому ця колись закохана пара стала ненавидіти один одного.

Стосунки цієї пари почалися після спільних знімань у фільмі Ромовий Щоденник. Тоді Депп закохався в Херд та в них почався бурхливий роман. Адже стосунки цієї пари були, як ураган.

За судовим процесом цієї пари спостерігає чи не весь світ. Хештег JusticeforJonnyDepp розриває соціальні мережі, а рейтинги телеканалу, що транслює процес, зросли вдвічі.

Тож з чого розпочався суд Джонні Деппа та Ембер Херд.

У 2019 році Джонні подав позов до суду проти Херд, що ґрунтується на статті актриси 2018 року для The Washington Post, яка вийшла під заголовком: “Я виступила проти сексуального насилля — і зіштовхнулася з гнівом нашої культури. Це має змінитися”.

Хоча Ембер Херд прямо не називала в тексті ім’я Деппа, але написала, що за два роки до публікації статті вона стала “публічною особою, яка на власному досвіді дізналася, що таке домашнє насилля”.

Актриса прийшла до суду в Каліфорнії із синцями на обличчі, написала заяву, в якій сказала, що Депп кинув телефон у її обличчя з близької відстані, а також ображав словесно та фізично.

Після цієї гучної та скандальної заяви й статті Херд, багато компаній та кіностудій відмовилася від співпраці з Деппом, зокрема його менеджер розповів, що актор втратив контракт на знімання в шостій частині Піратів Карибського моря, вартістю 22,5 мільйона доларів.

Тож у позові Деппа стверджується, що звинувачення Герд були “спродукованою брехнею”, яка коштувала акторові його кар’єри та репутації.

