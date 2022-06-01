Суд Джонні Деппа та Ембер Херд – хто переміг та що відомо

Актор Джонні Депп виграв гучну справу проти своєї колишньої Емберд Херд — він назвав наклепом її слова про “домашнє насильство” у стосунках.

Присяжні визнали екс-дружину Джонні Деппа Ембер Херд винною у наклепі на актора у справі про захист його честі та гідності. Херд має тепер заплатити Деппу 10 мільйонів за моральну шкоду і ще 5 мільйонів як штрафні санкції.

Мільйони фанатів Джонні Деппа засмутилися, що не побачили його у третій частині фільму Фантастичні звірі, а також не побачать його й в шостій частині Піратів Карибського моря, яка буквально базується на герої Джонні Деппа. А все це через суд Джонні Деппа та Ембер Херд. Актор потрапив під культуру скасування через цю справу.

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Нагадаємо, Джонні Депп та Ембер Херд — голлівудські актори. Депп відомий за своїми ролями у фільмах Едвард Руки-ножиці, Чарлі й шоколадна фабрика, Турист, Вбивство у Східному експресі тощо. Херд знімалася в Аквамені, Лізі справедливості, Три дні на вбивство, Дівчина з Данії та інших популярних фільмах. Розбираймось, чому ця колись закохана пара стала ненавидіти один одного.

Чому Джонні Депп подав до суду на Ембер Херд

Стосунки цієї пари почалися після спільних знімань у фільмі Ромовий Щоденник. Тоді Депп закохався в Херд та в них почався бурхливий роман. Адже стосунки цієї пари були, як ураган.

За судовим процесом цієї пари спостерігає чи не весь світ. Хештег JusticeforJonnyDepp розриває соціальні мережі, а рейтинги телеканалу, що транслює процес, зросли вдвічі.

Цей судовий процес розпочався у квітні й тривав до 27 травня, далі суд ухвалюватиме рішення.

Тож з чого розпочався суд Джонні Деппа та Ембер Херд.

У 2019 році Джонні подав позов до суду проти Херд, що ґрунтується на статті актриси 2018 року для The Washington Post, яка вийшла під заголовком: “Я виступила проти сексуального насилля — і зіштовхнулася з гнівом нашої культури. Це має змінитися”.

Хоча Ембер Херд прямо не називала в тексті ім’я Деппа, але написала, що за два роки до публікації статті вона стала “публічною особою, яка на власному досвіді дізналася, що таке домашнє насилля”.

А за два роки до статті, у 2016 році, Ембер Херд було надано тимчасовий заборонний запобіжний захід.

Актриса прийшла до суду в Каліфорнії із синцями на обличчі, написала заяву, в якій сказала, що Депп кинув телефон у її обличчя з близької відстані, а також ображав словесно та фізично.

Після цієї гучної та скандальної заяви й статті Херд, багато компаній та кіностудій відмовилася від співпраці з Деппом, зокрема його менеджер розповів, що актор втратив контракт на знімання в шостій частині Піратів Карибського моря, вартістю 22,5 мільйона доларів.

Тож у позові Деппа стверджується, що звинувачення Герд були “спродукованою брехнею”, яка коштувала акторові його кар’єри та репутації.

Містер Депп подає цей позов про наклеп, щоб очистити своє ім’я, — йдеться в судових документах.

Чому Ембер Херд подала до суду на Джонні Деппа

Ембер не забарилася із відповіддю й у 2020 році подала зустрічний позов, тож суд розглядає і його. Позов акторки про наклеп стосується Деппа, але заяви, на яких вона зосереджена, надійшли від його тодішнього адвоката Адама Вальдмана, який сказав британському таблоїду The Daily Mail, що звинувачення актриси були “вигадкою”.

Херд у своєму позові стверджує, що Депп “вступив у змову” з Вальдманом, який діяв від імені актора, щоб “знищити та зганьбити міс Херд у пресі”.

Що сказали свідки Херд та Деппа

Свідки обох сторін дають різні показання. Наприклад, сестра Ембер Херд Вітні каже, що бачила як Депп тягав Херд за волосся, тож вона, щоб захистити сестру, вдарила його в обличчя. Психолог Херд каже, що вона переживає посттравматичний розлад після тяжких стосунків, проте судовий психолог цього не бачить, а діагностував кілька розладів особистості.

Свідки Деппа кажуть, що не бачили на Ембер Херд жодних синців чи інших проявів домашнього насилля.

Найгучніше пара обговорювала інцидент в Австралії у 2015 році, коли пара жила там під час знімання п’ятої частини Піратів Карибського моря. Херд каже, що Депп побив її під впливом наркотиків та алкоголю. Проте Депп каже, що акторка була невдоволена умовами післяшлюбного договору та кинула пляшку горілки, уламок якої відрізав Деппу кінчик пальця.

І власник будинку, де жила пара, підтверджує те, що в будинку були уламки скла та кров.

Кейт Мосс, колишня кохана актора, яка виступила свідком, також наголосила на тому, що Джонні Депп ніколи її не бив, не штовхав та не чинив відносно неї нічого поганого.

When your Ex is standing up for you 30 years later❤️‍????:’ ) #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/0zdkbwEdkA — サハル???? ⭐⭐⭐⭐ (@alghaSii) May 25, 2022

Також адвокати Деппа наголошують на тому, що Ембер Херд не виплатила 7 мільйонів доларів, які обіцяла пожертвувати на благодійність.

Актор наголошує на тому, що вона вкрала ці гроші, та приніс до суду копію листа з лікарні, де йдеться, що коштів заклад не отримав. Під час допиту в суді адвокаткою Деппа Каміллою Васкес Херд сказала, що ще не виплатила ці сім мільйонів.

Ось така історія кохання, яке переросло у ненависть. Але попри такий гучний приклад, у світі існує справжнє кохання, ми навіть можемо не знати про такі історії. Раніше ми розповідали про те, як військовий з Маріуполя одружився попри війну. Він втратив руки, проте кохання — ні.