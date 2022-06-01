Шоу-біз

Суд Джонні Деппа та Ембер Херд – хто переміг та що відомо

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Червня 2022, 22:50
Суд Джонні Деппа та Ембер Херд
Фото: IMDb

Більше новин
Чому важливе світломаскування?
Загаси, щоби ранком прокинутись: чому світломаскування під час війни важливе
Модульне містечко у Бородянці
Для тих, хто втратив усе: відкриття модульного містечка у Бородянці
Нафтове ембарго Росії - наслідки європейських санкцій для Кремля
Шантаж бензоколонкою вже ні на кого не діє! Скільки коштуватиме Росії нафтове ембарго від ЄС
Ситуація в Миколаївській області 01.06.2022 - Віталій Кім
Росіяни зовсім втратили совість — Кім про жорстокі обстріли Миколаївщини на День захисту прав дітей
Дивитись більше

Матеріали по темі

Каннський кінофестиваль 2022 - переможці
Підсумки Каннського кінофестивалю-2022: хто забрав Золоту пальмову гілку та про що фільм-переможець
Як Джоан Роулінґ та зірки фільмів про Гаррі Поттера підтримують Україну
Роулінґ безкоштовно поділилась книгами про Гаррі Поттера з українцями. Хто ще з героїв роману підтримує нас
Бачення метелика на Каннському кіновестивалі
“Чутливий контент” та сирена — команда фільму Бачення метелика про війну в Україні на Каннському кінофестивалі
Суд Джонні Деппа та Ембер Херд – хто переміг та що відомо
Задля лікування тяжко поранених діточок — співачка ROXOLANA провела благодійні виступи у США

Відео
0:03:39
Модульне містечко у Бородянці

Для тих, хто втратив усе: відкриття модульного містечка у Бородянці
0:04:26
Нафтове ембарго Росії - наслідки європейських санкцій для Кремля
Шантаж бензоколонкою вже ні на кого не діє! Скільки коштуватиме Росії нафтове ембарго від ЄС
0:05:28
Ситуація в Миколаївській області 01.06.2022 - Віталій Кім
Росіяни зовсім втратили совість — Кім про жорстокі обстріли Миколаївщини на День захисту прав дітей
0:04:03
волонтери
День з волонтерами – дивись, як живуть і допомагають благодійники під час війни
0:03:36
Українські діти листуються з Борисом Джонсоном
Відбитки долоньок замість тисячі слів — як українські діти Борису Джонсону листа писали
0:04:33
Ситуація в Херсонській області 01.06.2022 - окупанти вимкнули зв'язок
Без інтернету та мобільного зв’язку — інформаційна блокада Херсонщини триває. Чи є шанс на відновлення?
Оріхів
Ситуація щодень погіршується, евакуюють людей — що відомо про події на Запоріжжі
0:07:36
Ганна Маляр розповіла про поточну ситуацію на фронті
Винищують цілі міста, аби уникнути сутичок із ЗСУ: Маляр про контрнаступ українців і тактику ворога
0:04:01
День захисту прав дітей в Україні 2022 - звернення Герасимчук
Світ дорослих провалив цей день — Дар’я Герасимчук про День захисту прав дитини під час війни
0:03:22
IT-кластер на Закарпатті допомагає бізнесу відновити роботу
Кузня стартапів: як Закарпаття перетворюється на потужний IT-хаб
Більше відео
Суд Джонні Деппа та Ембер Херд – хто переміг та що відомо
Читати далі
Міжнародний день захисту дітей зі страшними цифрами — думки Висоцької про цьогорічний (не)дитячий день

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь