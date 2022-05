Золоті накладки на груди та власний Сатурн: чим запам’яталась премія Billboard Music Awards-2022 та хто забрав найбільше нагород

У неділю, 15 травня, відбулося вручення премії Billboard Music Awards. Дізнайся, хто став переможцем, а також якими образами зірок запам’ятався вечір.

Найепатажніші образи на Billboard Music Awards

Американська співачка Doja Cat стала однією з найбільш номінованих виконавців на цьогорічній церемонії вручення премії у Лас-Вегасі. Її зміг обігнати лише канадський музикант The Weeknd.

Утім, Doja Cat вирішила затьмарити своїм образом вечір і з’явилась у корсетній сукні від Schiaparelli з золотими накладками на грудях, відомими туфлями-ногами та сережками-вухами однойменного бренду.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Сумочку співачка обрала теж не просто так. Можна припустити, що золотий Сатурн перегукується з її альбомом Planet Her.

Недільний вечір на сцені The Billboard Music Awards 2022 запалили зірки не лише своїми голосами та ритмами, а й елегантними образами. Гортай фото, щоб побачити луки Megan Thee Stallion, Silk Sonic, Miranda Lambert, Elle King, Latto, Sean Combs, Jack Harlow, Florence And The Machine, Morgan Wallen та інших.

Повний перелік переможців Billboard Music Awards-2022

Найкращий виконавець — Drake

Найкращий новий виконавець — Olivia Rodrigo

Найкращий виконавець (чоловік) — Drake

Найкраща виконавиця (жінка) — Olivia Rodrigo

Найкращий дует/гурт — BTS

Найкращий виконавець Billboard 200 — Taylor Swift

найкращий виконавець Hot 100 — Olivia Rodrigo

Найкращий виконавець стримінгових пісень — Olivia Rodrigo

Найкращий виконавець з продажу пісень — BTS

Найкращий виконавець радіопісень — Olivia Rodrigo

Найкращий виконавець Billboard Global 200 — Olivia Rodrigo

Найкращий виконавець Billboard Global — Ed Sheeran

Найкращий концертний тур — The Rolling Stones (тур No Filter)

(тур No Filter) Найкращий виконавець R&B — Doja Cat

Найкращий виконавець R&B (чоловік) — The Weeknd

Найкраща виконавиця R&B (жінка) — Doja Cat

Найкращий концертний тур R&B — Bruno Mars (Bruno Mars у Park MGM)

(Bruno Mars у Park MGM) Найкращий реп-виконавець — Drake

Найкращий реп-виконавець (чоловік) — Drake

Найкраща реп-виконавиця (жінка) — Megan Thee Stallion

Найкращий реп-тур — Omarion & Bow Wow (The Millennium Tour 2021)

(The Millennium Tour 2021) Найкращий кантрі-виконавець — Taylor Swift

Найкращий кантрі-виконавець (чоловік) — Morgan Wallen

Найкраща кантрі-виконавиця (жінка) — Taylor Swift

Найкращий кантрі-дует/гурт — Dan + Shay

Найкращий кантрі-тур — Eric Church (тур Gather Again)

(тур Gather Again) Найкращий рок-виконавець — Glass Animals

Найкращий рок-тур — The Rolling Stones (тур No Filter)

(тур No Filter) Найкращий латиноамериканський виконавець — Bad Bunny

Найкращий латиноамериканський виконавець (чоловік) — Bad Bunny

Найкраща латиноамериканська артистка (жінка) — Kali Uchis

Найкращий латиноамериканський дует/гурт — Eslabon Armado

Найкращий латиноамериканський тур — Los Bukis (тур Una Historia Cantada)

(тур Una Historia Cantada) Найкращий виконавець танцювальної електронної музики — Lady Gaga

Найкращий виконавець християнської музики — Ye

Найкращий євангелістський виконавець — Ye

Напередодні премії Billboard Music Awards відбувся фінал Євробачення у Турині, Італія. Україна перемогла, а гурт Kalush Orchestra вивів українську етнічну пісню Stefania у топ світових чартів.

Проте журі України не поставило Польщі жодного балу на конкурсі Євробачення, через що потрапило у скандал. Читай, чому так сталось.