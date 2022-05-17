Шоу-біз

Золоті накладки на груди та власний Сатурн: чим запам’яталась премія Billboard Music Awards-2022 та хто забрав найбільше нагород

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Травня 2022, 12:30
Doja Cat на Billboard Music Awards-2022
Фото: Getty Images

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