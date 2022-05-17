Золоті накладки на груди та власний Сатурн: чим запам’яталась премія Billboard Music Awards-2022 та хто забрав найбільше нагород

У неділю, 15 травня, відбулося вручення премії Billboard Music Awards. Дізнайся, хто став переможцем, а також якими образами зірок запам’ятався вечір.
Американська співачка Doja Cat стала однією з найбільш номінованих виконавців на цьогорічній церемонії вручення премії у Лас-Вегасі. Її зміг обігнати лише канадський музикант The Weeknd.
Утім, Doja Cat вирішила затьмарити своїм образом вечір і з’явилась у корсетній сукні від Schiaparelli з золотими накладками на грудях, відомими туфлями-ногами та сережками-вухами однойменного бренду.
Сумочку співачка обрала теж не просто так. Можна припустити, що золотий Сатурн перегукується з її альбомом Planet Her.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Getty Images Entertainment (@gettyentertainment)
Допис, поширений Getty Images Entertainment (@gettyentertainment)
Недільний вечір на сцені The Billboard Music Awards 2022 запалили зірки не лише своїми голосами та ритмами, а й елегантними образами. Гортай фото, щоб побачити луки Megan Thee Stallion, Silk Sonic, Miranda Lambert, Elle King, Latto, Sean Combs, Jack Harlow, Florence And The Machine, Morgan Wallen та інших.
Напередодні премії Billboard Music Awards відбувся фінал Євробачення у Турині, Італія. Україна перемогла, а гурт Kalush Orchestra вивів українську етнічну пісню Stefania у топ світових чартів.
Проте журі України не поставило Польщі жодного балу на конкурсі Євробачення, через що потрапило у скандал. Читай, чому так сталось.