Шоу-біз

Зрада чи об’єктивне оцінювання? Чому здійнявся скандал навколо балів українського журі для Польщі на Євробаченні 2022

Вікторія Мельник, практикантка сайту 15 Травня 2022, 22:07
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