Зрада чи об’єктивне оцінювання? Чому здійнявся скандал навколо балів українського журі для Польщі на Євробаченні 2022

Учора відбувся фінал Євробачення 2022 у Турині, Італія. Україна перемогла, а гурт Kalush Orchestra вивів українську етнічну пісню Stefania у топ світових чартів. Проте, окрім солодкої перемоги на пісенному конкурсі, на нас чекав і скандал, в який втрапили українські журі.

Що сталося?

Українські журі при оцінюванні інших країн-учасниць розподілили свої бали так, що сусідній та братній Польщі не дісталося жодного бала, водночас українські глядачі оцінили виступ польського виконавця у 12 балів. При цьому, польські журі віддали українським виконавцям максимальні 12 балів.

До складу журі від України на пісенному конкурсу Євробачення увійшло п’ять членів. Очолив його український продюсер, саунд-продюсер, аранжувальник, звукорежисер Вадим Лисиця. Також до складу журі увійшли Андрій Капраль — соліст Піккардійської терції, співачка Ірина Федишин, диригент Андрій Яцків та Лук’ян Галкін — кінознавець та кінокритик.

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Така подія сколихнула усю світову спільноту. Негативні коментарі на українських журі посипалися не лише від поляків, а й від українців, які вважають такі результати зрадою. У мережі можна зустріти багато обурливих коментарів, мовляв, поляки дуже нас підтримують під час війни, тож їх потрібно було б підтримати на вокальних змаганнях.

Оцінювання журі

Самі члени журі пояснюють: вони оцінювали всіх за вокальними здібностями. Нагадаємо, що свої бали українські журі розподілили наступним чином: 12 балів — Великій Британії, 10 — Португалії, 8 — Нідерландам, 7 — Греції, 6 — Швейцарії, 5 — Азербайджану, 4 — Швеції, 3 — Австралії, 2 — Вірменії, 1 — Чехії.

Співачка та членкиня журі на Євробачення від України Ірина Федишин каже: з такою кількістю хейту у своєму житті не стикалася ще ніколи.

Напевно, це було неправильно — брати професійний вокалістів у журі для оцінювання інших в той час, коли Україна потребує допомоги усього світу.

За її словами, у них не було можливості обговорити свої оцінки. Співачка була вимушена оприлюднити те оцінювання, яке ставила вона учаснику від Польщі.

Також вона зазначила, що Євробачення ніколи не було і не буде поза політикою.

Сьогодні дуже багато несправедливості стосовно України, тому важко залишатися справедливим стосовно інших. Вийшла недолуга ситуація із Польщею, і мені справді прикро.

Свою совість виконавиця вважає чистою. Також вона подякувала Польщі за допомогу українському народові.

Реакція України

Як зазначалося вище, від українських глядачів максимальних 12 балів отримала саме Польща. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук поділився своїми думками на ситуацію з оцінюванням журі.

Українці дають 12 балів нашим братам-полякам. Українське професійне журі дає полякам нуль. Як же вони далекі від народу.

Також він висловив щире сподівання, що НСТУ та інші особи, які відповідальні за відбір нашого професійного журі, знайдуть час пояснити таку розбіжність в оцінках.

Такий настрій панує у частині українських розумів. До того ж таке оцінювання спіткало не лише Польщу, а й Литву.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що за оцінку українського журі виконавцям з Польщі та Литви дуже соромно, та запевнив, що перемога України є спільною.

Український співак та фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя у своєму дописі в Instagram звернувся до поляків із проханням не асоціювати весь народ із думкою та оцінюванням журі, оскільки вони прямо протилежні.

Не знаю мотивації цих людей, але я точно не погоджуюсь з їхнім рішенням. Хочу зазначити, що на цій посаді лише 5 членів журі, а не вся українська нація! Українська нація оцінила польського представника у максимальні 12 балів.

Попри це, Україна виборола собі чергову, але не останню перемогу. А пісня Stefania полонила увесь світ. Сьогодні гурт Kalush Orchestra випустив кліп на пісню, в якому розповідають про воєнні реалії України.