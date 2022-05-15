Предательство или объективная оценка? Почему разгорелся скандал вокруг баллов украинского жюри для Польши на Евровидении 2022

Вчера состоялся финал Евровидения 2022 года в Турине, Италия. Украина победила, а группа Kalush Orchestra вывела украинскую этническую песню Stefania в топ мировых чартов. Тем не менее кроме сладкой победы на песенном конкурсе нас ждал и скандал, в который попали украинское жюри.

Что произошло?

Украинское жюри при оценке других стран-участниц распределило свои баллы так, что соседней и братской Польше не досталось ни одного балла, в то же время украинские зрители оценили выступление польского исполнителя в 12 баллов. При этом польские жюри отдали украинским исполнителям максимальные 12 баллов.

В состав жюри от Украины на песенном конкурсе Евровидение вошло пять членов. Возглавил его украинский продюсер, саунд-продюсер, аранжировщик, звукорежиссер Вадим Лисица. Также в жюри вошли Андрей Капраль — солист Пиккардийской терции, певица Ирина Федишин, дирижер Андрей Яцкив и Лукьян Галкин — киновед и кинокритик.

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Такое событие всколыхнуло мировое сообщество. Негативные комментарии на украинское жюри посыпались не только от поляков, но и от украинцев, которые считают такие результаты предательством. В сети можно встретить много возмутительных комментариев, мол, поляки нас очень поддерживают во время войны, поэтому их нужно было бы поддержать на вокальных соревнованиях.

Оценивание жюри

Сами члены жюри обьясняют: они оценивали всех по вокальным возможностям. Напомним, что свои баллы украинские жюри распределили следующим образом: 12 баллов — Великобритании, 10 — Португалии, 8 — Нидерландам, 7 — Греции, 6 — Швейцарии, 5 — Азербайджану, 4 — Швеции, 3 — Австралии, 2 — Армении, 1 — Чехии.

Певица и член жюри на Евровидение от Украины Ирина Федишин говорит: с таким количеством хейта в своей жизни не сталкивалась ещё никогда.

Наверное, это было неправильно — брать профессиональных вокалистов в жюри для оценки других в то время, когда Украина нуждается в помощи всего мира.

По её словам, у них не было возможности обсудить свои оценки. Певица была вынуждена обнародовать оценку, которую ставила она участнику от Польши.

Также она отметила, что Евровидение никогда не было и не будет вне политики.

Сегодня очень много несправедливости по отношению к Украине, поэтому трудно оставаться справедливым по отношению к другим. Вышла несуразная ситуация с Польшей, и мне действительно досадно.

Свою совесть исполнительница считает чистой. Также она поблагодарила Польшу за помощь украинскому народу.

Реакция Украины

Как отмечалось выше, от украинских зрителей максимальные 12 баллов получила именно Польша. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поделился своим мнением на ситуацию с оценкой жюри.

Украинцы дают 12 баллов нашим братьям-полякам. Украинское профессиональное жюри дает полякам ноль. Как же они далеки от народа.

Также он выразил искреннюю надежду, что НСТУ и другие лица, ответственные за отбор нашего профессионального жюри, найдут время объяснить такое расхождение в оценках.

Такое настроение царит в части украинских умов. К тому же такая ситуация с оцениванием постигла не только Польшу, но и Литву.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что за оценку украинского жюри исполнителям из Польши и Литвы очень стыдно, и заверил, что победа Украины является общей.

Украинский певец и фронтмен группы Антитіла Тарас Тополя в своем посте в Instagram обратился к полякам с просьбой не ассоциировать весь народ с мнением и оценкой жюри, поскольку они прямо противоположны.

Не знаю мотивации этих людей, но я точно не согласен с их решением. Хочу отметить, что жюри только 5 человек, а не вся украинская нация! Украинская нация оценила польского представителя в максимальных 12 баллов.

Несмотря на это, Украина одержала себе очередную, но не последнюю победу. А песня Stefania пленила весь мир. Сегодня группа Kalush Orchestra выпустила клип на песню, в которой рассказывают о военных реалиях Украины.