Золотые накладки на грудь и собственный Сатурн: чем запомнилась премия Billboard Music Awards-2022 и кто забрал больше всего наград

В воскресенье, 15 мая, состоялось вручение премии Billboard Music Awards. Узнай, кто стал победителем, а также какими образами звезд запомнился вечер.
Американская певица Doja Cat стала одной из самых номинированных исполнителей на церемонии вручения премии в Лас-Вегасе. Ее смог обогнать только канадский музыкант The Weeknd.
Впрочем, Doja Cat решила затмить своим образом вечер и появилась в корсетном платье от Schiaparelli с золотыми накладками на грудь и известными туфлями-ногами и серьгами-ушами одноименного бренда.
Сумочку певица выбрала тоже не просто так. Можно предположить, что золотой Сатурн является отсылкой к ее альбому Planet Her.
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Допис, поширений Getty Images Entertainment (@gettyentertainment)
Воскресный вечер на сцене The Billboard Music Awards 2022 звезды зажгли не только своими голосами и ритмами, но и элегантными образами. Листай фото, чтобы увидеть луки Megan Thee Stallion, Silk Sonic, Miranda Lambert, Elle King, Latto, Sean Combs, Jack Harlow, Florence And The Machine, Morgan Wallen и других.
В преддверии премии Billboard Music Awards состоялся финал Евровидения в Турине, Италия. Украина победила, а группа Kalush Orchestra вывела украинскую этническую песню Stefania в топ мировых чартов.
Однако жюри Украины не поставило Польше ни одного балла на конкурсе Евровидение, из-за чего попало в скандал. Читай, почему так получилось.