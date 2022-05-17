Шоу-биз

Золотые накладки на грудь и собственный Сатурн: чем запомнилась премия Billboard Music Awards-2022 и кто забрал больше всего наград

Елена Яковлева, редактор сайта 17 мая 2022, 12:30
Doja Cat на Billboard Music Awards-2022
Фото: Getty Images

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