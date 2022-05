Золотые накладки на грудь и собственный Сатурн: чем запомнилась премия Billboard Music Awards-2022 и кто забрал больше всего наград

В воскресенье, 15 мая, состоялось вручение премии Billboard Music Awards. Узнай, кто стал победителем, а также какими образами звезд запомнился вечер.

Самые эпатажные образы на Billboard Music Awards

Американская певица Doja Cat стала одной из самых номинированных исполнителей на церемонии вручения премии в Лас-Вегасе. Ее смог обогнать только канадский музыкант The Weeknd.

Впрочем, Doja Cat решила затмить своим образом вечер и появилась в корсетном платье от Schiaparelli с золотыми накладками на грудь и известными туфлями-ногами и серьгами-ушами одноименного бренда.

Сумочку певица выбрала тоже не просто так. Можно предположить, что золотой Сатурн является отсылкой к ее альбому Planet Her.

Воскресный вечер на сцене The Billboard Music Awards 2022 звезды зажгли не только своими голосами и ритмами, но и элегантными образами. Листай фото, чтобы увидеть луки Megan Thee Stallion, Silk Sonic, Miranda Lambert, Elle King, Latto, Sean Combs, Jack Harlow, Florence And The Machine, Morgan Wallen и других.

Полный список победителей Billboard Music Awards-2022

Лучший исполнитель — Drake

Лучший новый исполнитель — Olivia Rodrigo

Лучший исполнитель (мужчина) — Drake

Лучшая исполнительница (женщина) — Olivia Rodrigo

Лучший дуэт/группа — BTS

Лучший исполнитель Billboard 200 — Taylor Swift

Лучший исполнитель Hot 100 — Olivia Rodrigo

Лучший исполнитель стриминговых песен — Olivia Rodrigo

Лучший исполнитель по продаже песен — BTS

Лучший исполнитель радиопесен — Olivia Rodrigo

Лучший исполнитель Billboard Global 200 — Olivia Rodrigo

Лучший исполнитель Billboard Global — Ed Sheeran

Лучший концертный тур — The Rolling Stones (тур No Filter)

(тур No Filter) Лучший исполнитель R&B — Doja Cat

Лучший исполнитель R&B (мужчина) — The Weeknd

Лучшая исполнительница R&B (женщина) — Doja Cat

Лучший концертный тур R&B — Bruno Mars (Bruno Mars в Park MGM)

(Bruno Mars в Park MGM) Лучший рэп-исполнитель — Drake

Лучший рэп-исполнитель (мужчина) — Drake

Лучшая рэп-исполнительница (женщина) — Megan Thee Stallion

Лучший рэп-тур — Omarion & Bow Wow (The Millennium Tour 2021)

(The Millennium Tour 2021) Лучший кантри-исполнитель — Taylor Swift

Лучший кантри-исполнитель (мужчина) — Morgan Wallen

Лучшая кантри-исполнительница (женщина) — Taylor Swift

Лучший кантри-дуэт/группа — Dan + Shay

Лучший кантри-тур — Eric Church (тур Gather Again)

(тур Gather Again) Лучший рок-исполнитель — Glass Animals

Лучший рок-тур — The Rolling Stones (тур No Filter)

(тур No Filter) Лучший латиноамериканский исполнитель — Bad Bunny

Лучший латиноамериканский исполнитель (мужчина) — Bad Bunny

Лучшая латиноамериканская артистка (женщина) — Kali Uchis

Лучшая латиноамериканская дуэт/группа — Eslabon Armado

Лучший латиноамериканский тур — Los Bukis (тур Una Historia Cantada)

(тур Una Historia Cantada) Лучший исполнитель танцевально-электронной музыки — Lady Gaga

Лучший исполнитель христианской музыки — Ye

Лучший евангелистский исполнитель — Ye

В преддверии премии Billboard Music Awards состоялся финал Евровидения в Турине, Италия. Украина победила, а группа Kalush Orchestra вывела украинскую этническую песню Stefania в топ мировых чартов.

Однако жюри Украины не поставило Польше ни одного балла на конкурсе Евровидение, из-за чего попало в скандал. Читай, почему так получилось.