Первый поцелуй — с девушкой: Lida Lee о детских экспериментах

Певица Lida Lee, которая стала новой ведущей шестого сезона реалити-шоу Кохання на виживання на Новом канале, съемки которого продолжаются в Киеве, вспомнила, как училась целоваться на помидорах, и рассказала о своей мечте.

Lida Lee о первом поцелуе

Наверное, каждый из нас помнит момент первого поцелуя, когда сердце колотилось, щеки горели, а реальность вокруг как будто замерла.

6 июля в мире отметили Всемирный день поцелуя — день, который способен вернуть нас к самым нежным воспоминаниям. А у кого еще спросить о первом поцелуе, как не у ведущей реалити Нового канала Кохання на выживання, которая ежедневно имеет дело с чувствами и романтикой?

Певица с улыбкой вспомнила свой первый сладкий (а на самом деле не очень) поцелуй.

— Первый поцелуй? Если честно, он был… с помидором, — признается Lida Lee. — В детском лагере подруги поделились со мной “секретным лайфхаком”:

тренироваться целоваться на помидоре так нежно, чтобы не оставить ни одной вмятины. Настоящий поцелуй должен быть деликатным.

А настоящий первый опыт произошел чуть позже. Однако не с парнем.

— Впоследствии я впервые поцеловалась с девушкой. Нам обоим нравились парни (разные, конечно!), поэтому мы решили потренироваться, чтобы не растеряться в момент, когда все станет по-настоящему, — рассказала Lida Lee. — Мне было где-то одиннадцать лет. Сейчас вспоминаю это с улыбкой — искренне, наивно и очень по-детски.

Для Lida Lee поцелуй — это настоящая эмоциональная близость. Она поделилась, где именно хотела бы пережить этот момент, чтобы он стал незабываемым.

— Я вообще обожаю поцелуи, для меня это глубже и интимнее, чем любые другие проявления близости.

Поцелуй — это о чувствах, о доверии, о “хочу именно тебя”, — говорит Lida Lee.

— И если уж мечтать, то это — поцеловаться в воздухе, прыгая с парашютом! Представляете себе? Небо, ветер, свободное падение… и поцелуй где-то между облаками. Вот это для меня идеальная магия момента.

