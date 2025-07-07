Перший поцілунок — з дівчиною: Lida Lee про дитячі експерименти

Співачка Lida Lee, яка стала новою ведучою шостого сезону реаліті Кохання на виживання на Новому каналі, зйомки якого продовжуються в Києві, згадала, як вчилася цілуватися на помідорах та розповіла про свою мрію.

Lida Lee про перший поцілунок

Мабуть, кожен з нас пам’ятає момент першого поцілунку, коли серце калатало, щоки палали, а реальність довкола ніби завмерла.

6 липня у світі відзначили Всесвітній день поцілунку — день, який здатен повернути нас до найніжніших спогадів. А в кого ще спитати про перший поцілунок, як не у ведучої реаліті Нового каналу Кохання на виживання, яка щодня має справу з почуттями та романтикою?

Співачка з усмішкою пригадала свій перший солодкий (а насправді не дуже) поцілунок.

— Перший поцілунок? Якщо чесно, він був… з помідором, — зізнається Lida Lee. — У дитячому таборі подруги поділилися зі мною “секретним лайфхаком”:

тренуватись цілуватися на помідорі так ніжно, аби не лишити жодної вм’ятини. Справжній поцілунок має бути делікатним.

А справжній перший досвід стався трохи пізніше. Проте не з хлопцем.

— Згодом я вперше поцілувалась з дівчиною. Нам обом подобалися хлопці (різні, звісно!), тож ми вирішили потренуватись, аби не розгубитись у момент, коли все стане по-справжньому, — розповіла Lida Lee. — Мені було десь одинадцять років. Зараз згадую це з усмішкою — щиро, наївно й дуже по-дитячому.

Для Lida Lee поцілунок — це справжня емоційна близькість. Вона поділилася, де саме хотіла б пережити цей момент, щоб він запам’ятався назавжди.

— Я взагалі обожнюю поцілунки, це для мене глибше й інтимніше, ніж будь-які інші прояви близькості.

Поцілунок — це про відчуття, про довіру, про “хочу саме тебе”, — говорить Lida Lee.

— І якщо вже мріяти, то це поцілуватись у повітрі, стрибаючи з парашутом! Уявляєте собі? Небо, вітер, вільне падіння… і поцілунок десь між хмарами. Оце для мене ідеальна магія моменту.

Чи вдасться закоханим парам зберегти почуття в екстремальних умовах та чи до снаги їм випробування, які підготувала команда шоу Кохання на виживання? Дізнаєшся дуже скоро. Стеж за анонсами на сайті та в соцмережах Нового каналу.

Справжнє кохання вже багато десятиліть не дає спокою не лише закоханим, а й науковцям. В останньому дослідженні розглянули як працює кохання з першого погляду.

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