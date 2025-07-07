Это не пиар! Melovin мобилизовался в ГПСУ

Служба — это сознательный выбор человека. В настоящее время о мобилизации известные люди заявляют публично. Известный украинский певец Melovin мобилизовался в ряды ГПСУ. Что известно об этом — читай в материале.

Меловин мобилизовался: что известно

Во время концерта в Киеве перед фанатами певец Melovin заявил, что стал частью Государственной пограничной службы Украины. В частности, он присоединился к Ансамблю ГПСУ.

В Instagram он отметил: это не новый проект и не громкая коллаборация, а его осознанное и подлинное решение.

— Радуюсь, что имею возможность стать частью Ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Музыка всегда была моим оружием. Теперь она будет звучать и в строю. Спасибо за доверие.

Этот этап — не о сцене. Он о стране. О людях. О службе. Об общей силе, — добавил исполнитель.

В комментариях под этим видео уже собралось немало одобрительных отзывов на решение мужчины.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝗠𝗘́𝗟𝗢𝗩𝗜𝗡 🇺🇦 (@melovin_official)

Напомним, что ранее Melovin откровенно рассказал о проблемах со здоровьем, похудении и диагностированном сахарном диабете. Читай об этом по ссылке.

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