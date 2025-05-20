Украинский шеф-повар и ведущий программы МастерШеф на СТБ Эктор Хименес Браво появился в военной форме с загадочной публикацией. Он сделал довольно неоднозначное заявление, которое шокировало поклонников. Мобилизовался ли Эктор Хименес-Браво в ВСУ? Разбираемся вместе.

Мобилизовался ли Эктор Хименес-Браво в ВСУ: подробности

Во время полномасштабной войны украинский шеф-повар колумбийского происхождения много помогал войску. Но теперь он шокировал подписчиков тем, что предстал в военной форме вместе с бойцами на Харьковском направлении.

Подписчики начали спрашивать звезду, мобилизовался ли он в ВСУ? Эктор ни опроверг, ни подтвердил информацию. Он опубликовал видео.

В видео Эктор рассказал, что исчез на несколько дней, оказался без связи и камер, не в своем привычном мире.

Пошел туда, где не спрашивают, кто ты в гражданской жизни. Я больше не могу сидеть дома. Это не съемка, не репетиция. Это не история кино.

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На кадрах Эктор занимается физической подготовкой вместе с военными ВСУ, следит за FPV-дронами, упражняется в стрельбе. Мужчина добавил, что сделал то, на что решался с 2022 года, а вернулся совсем другим человеком.

В конце видео Эктор добавил, что станет частью армии. Но не уточнил, действительно ли присоединился к войску. На видео ведущий показался вместе с бойцами 429-го полка беспилотных систем Ахиллес.

Это совсем другой мир. Без света. Без привычного шума города. Без права на ошибку. Я сейчас здесь и имею конкретную миссию. Здесь, где утро начинается не с кофе. Здесь, где каждое движение — это сосредоточенность, а каждый звук — сигнал.

К слову, в этом году проходил кастинг на новый сезон шоу МастерШеф. В нем должен был быть Эктор Хименес-Браво.

Ведущий объяснил, что все подробности мы узнаем позже.

Я больше не могу сидеть дома: Эктор Хименес-Браво показался в военной форме / 3 Фотографии

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