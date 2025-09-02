Эктор Хименес-Браво опроверг клевету: буду обращаться в суд

Известного украинского шеф-повара и ресторатора, а также неизменного ведущего программы МастерШеф Эктора Хименеса-Браво обвинили во внимании к несовершеннолетним. Такие заявления сделал скандально известный блогер Богдан Беспалов. В своем видео он заявил, что ему пишут несовершеннолетние парни, якобы называющие себя жертвами домогательств.

На Эктора Хименеса-Браво сразу же полилось много хейта и публичного осуждения. Однако шеф вышел к публике с заявлением: все заявленное блогером Беспаловым не соответствует действительности, а Эктор будет судиться. Рассказываем об этом больше.

Эктор Хименес-Браво отверг все заявления по себе

В своем Instagram Эктор поделился видео и рассказал, что видит каждое сообщение от поклонников и хейтеров.

Друзья, вижу все, что сейчас пишут в телеграмм-каналах и распространяют обо мне. Я благодарен каждому из вас, кто поддерживает и доверяет. Благодарен, что в Украине меня знают многие люди и они никогда не поверят в эти фейки.

Эктор добавляет, что клевета на него перешла все возможные грани, поэтому он решил честно проговорить с украинцами ситуацию.

Он объяснил, что все обвинения не имеют ничего общего с ним.

Эктор получает консультации юристов, чтобы те, кто создал на него эту клевету, понесли ответственность по законам Украины. Эктор Хименес-Браво будет подавать в суд.

Все серьезно, это не шутки. Человек, который клевещет, должен отвечать по закону.

Мужчина напомнил, что его периодически атакуют российские боты за активную поддержку Украины с начала полномасштабной войны. Эктору угрожают, а также членам его семьи. По его словам, он надеялся, что атаки российских ботов окажутся самыми страшными для него ситуациями.

Но он не знал, что, когда решил стать амбассадором полка Ахиллес в войске, получит еще больше хейта. Ему начали угрожать и писать, что знают его адрес и как выглядит его дом.

Сначала Эктор просто блокировал этих людей. Но теперь, по словам Эктора, россияне решили использовать против него новую стратегию — дискредитацию.

Из всей информации, которая сейчас гуляет в Интернете, единственной правдой является видео, которое я сделал очень давно и для любимого человека. Уже была ситуация, в которой меня шантажировали, они хотели 3 тысяч долларов. Но на этом видео ничего ужасного нет.

После отказа Эктора те, кто шантажировал, исчезли. И через четыре года появились снова. Но не только с видео, но и с “переписками”. Эктор добавил, что все сообщения он пишет на украинском языке.

Я публичный человек, очень занятой. И никогда я не писал никому через Инстаграм или другие мессенджеры. Как люди читают все это и думают, что у Эктора есть время сидеть и это писать? Это абсурд! Это фейк! Я видел не только хейт, но и много вашей поддержки.

— И хочу сказать: спасибо за нее! Людям, которые клевещут, я хочу сказать: Увидимся в суде!, — завершил шеф-повар.

