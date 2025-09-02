Ектор Хіменес-Браво спростував наклеп: звертатимусь до суду

Відомого українського шеф-кухаря та ресторатора, а також незмінного ведучого програми МастерШеф Ектора Хіменеса-Браво звинуватили в увазі до неповнолітніх. Такі заяви зробив скандально відомий блогер Богдан Беспалов. У своєму відео він заявив, що йому пишуть неповнолітні хлопці, які нібито називають себе жертвами домагань.

На Ектора Хіменеса-Браво відразу полилося багато хейту та публічного осуду. Проте шеф вийшов до публіки із заявою: усе заявлене блогером Беспаловим не відповідає дійсності, а Ектор позиватиметься до суду. Розповідаємо про це більше.

Ектор Хіменес-Браво відкинув усі заяви щодо себе

У своєму Instagram Ектор поділився відео, та розповів, що бачить кожне повідомлення від шанувальників та хейтерів.

Друзі, бачу все, що зараз пишуть у телеграм-каналах і що розповсюджують про мене. Я вдячним кожному з вас, хто підтримує і довіряє. Вдячний, що в Україні мене знає багато людей і вони ніколи не повірять у ці фейки.

Ектор додає, що наклеп на нього перейшов усі можливі грані, тож він вирішив чесно проговорити з українцями ситуацію.

Він пояснив, що всі звинувачення не мають нічого спільного з ним.

Ектор отримує консультації юристів, аби ті, хто створив на нього цей наклеп, понесли відповідальність за законами України. Ектор Хіменес-Браво позиватиметься до суду.

Все серйозно, це не жарти. Людина, яка зводить наклеп, має відповідати за законом.

Чоловік нагадав, що його періодично атакують російські боти за активну підтримку України з початку повномасштабної війни. Ектору погрожують, а також членам його родини. За його словами, він сподівався, що атаки російських ботів виявляться найстрашнішими ситуаціями для нього.

Однак він не знав, що коли вирішив стати амбасадором полку Ахіллес у війську, отримає ще більше хейту. Йому почали погрожувати та писати, що знають його адресу і який вигляд має його дім.

Спершу Ектор просто блокував цих людей. Та тепер, за словами Ектора, росіяни вирішили використати проти нього нову стратегію — дискредитацію.

З усієї інформації, яка зараз гуляє в Інтернеті, єдиною правдою є відео, яке я зробив дуже давно і для коханої людини. Уже була ситуація, в якій мене шантажували, вони хотіли 3 тисячі доларів. Але на цьому відео нічого страшного немає.

Після відмови Ектора ті, хто шантажували, зникли. І за чотири роки з’явилися знову. Але не лише з відео, а і з “переписками”. Ектор додав, що всі повідомлення він пише українською мовою.

Я публічна людина, зайнята дуже. І ніколи я не писав нікому через Інстаграм або інші месенджери. Як люди читають все це, і думають, що в Ектора є час сидіти і це писати? Це абсурд! Це фейк! Я бачив не тільки хейт, а й багато вашої підтримки.

— І хочу сказати: Дуже дякую за неї! Людям, які зводять наклепи, я хочу сказати: Побачимося в суді! — завершив шеф-кухар.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)

