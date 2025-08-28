Україну на Оскарі представить новий фільм Чернова — 2000 метрів до Андріївки

Документальний фільм 2000 метрів до Андріївки режисера Мстислава Чернова офіційно обрали для представлення України на 98-й премії Оскар. Стрічка вже отримала нагороди на численних міжнародних кінофестивалях.

Про це пише Український Оскарівський Комітет.

2000 метрів до Авдіївки показує історію з фронту

Комітет високо оцінив фільм, назвавши його безкомпромісно чесним і пронизливим документальним твором.

Сам фільм занурює глядача в сувору реальність російсько-української війни, показуючи її через призму людського досвіду — крихкого, виснажливого, але водночас сповненого гідності.

Основна мета, на яку вказує комітет, — зробити так, щоб 2000 метрів до Андріївки став ще більш помітним у світі і говорив від імені тих, хто щодня захищає свою свободу.

— Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя — йдеться в повідомленні.

Мстислав Чернов, який вже має Оскар за фільм 20 днів у Маріуполі, підкреслив важливість цього вибору.

За його словами, для нього це величезна відповідальність — зробити все можливе, щоб голос України та українських військових був почутий.

Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва, — сказав режисер.

Він зазначив, що отримав новину про відбір у той час, коли документував наслідки масованого обстрілу Києва, що тільки посилило його відчуття обов’язку перед світом.

Про що фільм 200 метрів до Авдіївки

2000 метрів до Андріївки Мстислав Чернов почав знімати ще до свого оскарівського та інших тріумфів з фільмом 20 днів в Маріуполі. Хоч слово тріумф можливо і не дуже доцільне — як казав сам Мстислав, він хотів би щоб цього фільму не було.

Стрічка супроводжує українську бригаду, яка на тлі контрнаступальної операції 2023 року просувається через 2000 метрів щільно замінованого лісу, щоб звільнити село Андріївка.

Завдяки поєднанню авторських зйомок, відео з боді-камер бійців та їхніх особистих роздумів, фільм показує війну з моторошною інтимністю.

Він змушує глядача зрозуміти, що для військових ця війна може ніколи не закінчитися.

Оскарівські перегони: що далі

Рішення про висунення фільму було ухвалено Українським Оскарівським Комітетом, до складу якого входять 12 професіоналів кіноіндустрії.

Комітет працює як незалежне об’єднання з 2006 року і щорічно обирає фільм, що представлятиме Україну на головній кінопремії світу.

Тепер 2000 метрів до Андріївки починає свій шлях до номінації.

Шортлист із 15 фільмів у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм буде оголошено 16 грудня 2025 року, а п’ять номінантів стануть відомі 22 січня 2026 року.

Церемонія вручення 98-ї премії Оскар відбудеться 15 березня 2026 року.

