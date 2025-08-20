Стиль життя Шоу-біз
Ексклюзив

2000 метрів до Андріївки — рецензія на документальний фільм оскарівського лауреата

Кирило Пищиков, кінокритик 20 Серпня 2025, 21:00
2000 метрів до Андріївки — рецензія на документальний фільм оскарівського лауреата
2000 метрів до Андріївки Фото Instagram

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь