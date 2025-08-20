2000 метрів до Андріївки — рецензія на документальний фільм оскарівського лауреата

28 серпня 2025 року в український прокат виходить нова стрічка Мстислава Чернова 2000 метрів до Андріївки. Це документальний фільм, що показує події українського контрнаступу 2023 року на Бахмутському напрямку, коли бійці 3-ї окремої штурмової бригади звільняли село Андріївка.

Кінокритик Кирило Пищиков подивився новий фільм Мстислава Чернова і вважає, що режисеру вже вдруге вдалось надзвичайно важливе і щемке висловлювання про російсько-українську війну.

2000 метрів до Андріївки: рецензія

2000 метрів до Андріївки Мстислав Чернов почав знімати ще до свого оскарівського та інших тріумфів з фільмом 20 днів в Маріуполі. Хоч слово “тріумф” можливо і не дуже доцільне — як казав сам Мстислав, він хотів би щоб цього фільму не було.

І цю думку не складно зрозуміти, адже 20 днів в Маріуполі — це фактично хроніка апокаліпсиса в рамках одного міста, достовірне підтвердження всіх терористичних злочинів росіян.

2000 метрів до Андріївки — кіно вже з іншою інтонацією, адже тепер у фокусі не злочини росіян, а подвиги українських військовослужбовців.

За структурою новий фільм Чернова нелінійно показує, як бійці Третьої штурмової метр за метром просуваються в сторону села Андріївка, показуючи надзвичайну сміливість та рішучість, за якою стоїть титанічна праця та гіркі втрати. Власне оповідь тут цілком прямолінійна — чим ближче українські воїни до своєї мети, тем складніше їм просуватись.

Проте Чернов подає матеріал не лінійно, а вдається до різних флешбеків та флешфорвардів. В один момент глядач спостерігає, як наші бійці відчайдушно виборюють черговий клаптик української землі від окупантів, в інший вже дивиться на похорон одного з героїв, полеглих на полі бою.

Така нелінійність не тільки дозволяє режисеру давати своєму глядачу відпочити від брутальних бойових дій, зображених на екрані, але і краще розкривати головних героїв стрічки.

Але нелінійна подача слугує не тільки інструментом для створення ідеального темпоритму стрічки, а ще й коментує час як такий, адже в різних ситуаціях він відчувається по-різному.

П’ятнадцятихвилинний штурм ворожих позицій відчувається як ціла вічність або ж окремий фільм у фільмі, а під час похорону час і зовсім завмирає в траурі в тон показаному.

Так Мстиславу Чернову в документальному фільмі не менш ефективно вдається показати те, що Крістофер Нолан неодноразово намагався робити в ігровому чи то зі стрічкою Інтерстеллар, чи з фільмом Дюнкерк. Тільки у Чернова замість чорних дір чи творчих рішень час нещадно викривлює сама війна.

Це також підкреслюється і закадровим голосом режисера, який можна чути в бесідах з бійцями в окопах, або ж коли він уходить за кадр, і розповідає про майбутнє, яке здебільшого виявляється трагічним.

Такий підхід до тканини часу дозволяє фільму 2000 метрів до Андріївки порушувати ширші питання не тільки про час, але і про смерть, пам’ять та саму вічність. Герої фільму, що віддали своє життя, продовжують жити на екрані закарбовані камерою у часі зі своїми мріями, бажаннями та острахами.я

Так у стрічки Чернова з’являється, ще і монументальна функція — не просто показати жахи та складність війни, але й зафіксувати у вічності не тільки образи героїв фільму, а й буквально їх погляд на неї, адже левову частку фільму знімають за допомогою камер GoPro самі бійці.

Щось подібне вже вдалось Олегу Сенцову в фільмі Реал, який зняв це кіно буквально випадково. Фільм Чернова теж користується подібним прийомом, але з більшим масштабом, і з більшою кількістю точок зору.

Однак, у випадку Сенцова в одне ціле зливались фігури головного героя, режисера та оператора, а у випадку Чернова дистанцію між режисером і героями фільму окреслити простіше, хоч і тут режисер теж стає учасником показаних подій.

2000 метрів до Андріївки — рецензія на документальний фільм оскарівського лауреата / 3 Фотографії

Тому в певному сенсі 2000 метрів до Андріївки це і ще і про розмиття реальності, де герої фільму так само виступають і його операторами, і його режисерами, адже це документальне кіно можливе лише тому, що саме бійці виконували в бойових умовах ті чи інші задачі, приймали складні рішення йти вперед, відступати чи брати в полон окупантів. І водночас саме вони це фільмували, тобто певною мірою стали не меншими авторами фільму ніж сам Чернов.

Чи все ж таки вони стали авторами реальності, яку Чернов вирішив зафіксувати? Насправді подібних питань до стрічки чи мало, і мабуть, це ще одна важлива цінність фільму.

І попри те, що 2000 метрів до Андріївки дійсно розмивають час, простір та саму природу кінополотна, Чернов доволі чітко показує як самі реалії війни з брудом, грохотом та кров’ю, так і героїзм, стійкість дух та мужність українських солдатів. Це справжній кінематографічний меморіал, що назавжди закарбував своїх героїв у світлі.

