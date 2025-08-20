2000 метров до Андреевки — рецензия на документальный фильм оскаровского лауреата

2000 метров до Андреевки Фото Instagram 28 августа 2025 года в украинский прокат выходит новая лента Мстислава Чернова 2000 метрів до Андріївки. Это документальный фильм, который показывает события украинского контрнаступления 2023 года на Бахмутском направлении, когда бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады освобождали село Андреевка.Кинокритик Кирилл Пищиков посмотрел новый фильм Мстислава Чернова и считает, что режиссеру уже во второй раз удалось создать чрезвычайно важное и щемящее высказывание о российско-украинской войне. 2000 метрів до Андріївки: рецензия Чернов начал снимать 2000 метров до Андреевки еще до своего оскаровского и других триумфов с фильмом 20 дней в Мариуполе. Хотя слово “триумф”, возможно, и не слишком уместно — как говорил сам Мстислав, он хотел бы, чтобы этого фильма не было.И эту мысль несложно понять, ведь 20 дней в Мариуполе — это фактически хроника апокалипсиса в рамках одного города, достоверное подтверждение всех террористических преступлений россиян. 2000 метров до Андреевки — кино уже с другой интонацией, ведь теперь в фокусе не преступления россиян, а подвиги украинских военнослужащих. По структуре новый фильм Чернова нелинейно показывает, как бойцы Третьей штурмовой метр за метром продвигаются в сторону села Андреевка, демонстрируя чрезвычайную смелость и решимость, за которой стоит титанический труд и горькие потери. Собственно, повествование здесь вполне прямолинейно — чем ближе украинские воины к своей цели, тем сложнее им продвигаться. Фото: Getty Images Однако Чернов подает материал нелинейно, прибегая к различным флешбэкам и флешфорвардам. В один момент зритель наблюдает, как наши бойцы отчаянно отвоевывают очередной клочок украинской земли у оккупантов, в другой — уже смотрит на похороны одного из героев, павших на поле боя. Такая нелинейность не только позволяет режиссеру дать своему зрителю отдохнуть от брутальных боевых действий, изображенных на экране, но и лучше раскрыть главных героев ленты. Фото: Getty Images Но нелинейная подача служит не только инструментом для создания идеального темпоритма ленты, но и комментирует время как таковое, ведь в разных ситуациях оно ощущается по-разному. Пятнадцатиминутный штурм вражеских позиций ощущается как целая вечность или же отдельный фильм в фильме, а во время похорон время и вовсе замирает в трауре в тон показанному. Так Мстиславу Чернову в документальном фильме не менее эффективно удается показать то, что Кристофер Нолан неоднократно пытался делать в игровом кино, будь то с лентой Интерстеллар или с фильмом Дюнкерк. Только у Чернова вместо черных дыр или творческих решений время беспощадно искривляет сама война. Это также подчеркивается и закадровым голосом режиссера, который можно услышать в беседах с бойцами в окопах, или же когда он уходит за кадр и рассказывает о будущем, которое чаще всего оказывается трагичным. Такой подход к ткани времени позволяет фильму 2000 метров до Авдеевки поднимать более широкие вопросы не только о времени, но и о смерти, памяти и самой вечности. Герои фильма, отдавшие свою жизнь, продолжают жить на экране, запечатленные камерой во времени со своими мечтами, желаниями и опасениями. Читать по теме Фильм, который был создан в огне боя: рецензия на ленту Реал Сенцова Олег Сенцов случайно снял реальную хронику боя, а затем превратил ее в документальный фильм о войне. Так у ленты Чернова появляется еще и монументальная функция — не просто показать ужасы и сложность войны, но и зафиксировать в вечности не только образы героев фильма, но и буквально их взгляд на нее, ведь львиную долю фильма снимают с помощью камер GoPro сами бойцы. Нечто подобное уже удалось Олегу Сенцову в фильме Реал, который снял это кино буквально случайно. Фильм Чернова тоже использует подобный прием, но с большим масштабом и большим количеством точек зрения. Однако в случае Сенцова в одно целое сливались фигуры главного героя, режиссера и оператора, а в случае Чернова дистанцию между режиссером и героями фильма очертить проще, хотя и здесь режиссер тоже становится участником показанных событий. 2000 метров до Андреевки — рецензия на документальный фильм оскаровского лауреата / 3 Фотографии Поэтому в каком-то смысле 2000 метров до Андреевки — это еще и о размытии реальности, где герои фильма так же выступают и его операторами, и его режиссерами, ведь это документальное кино возможно только потому, что именно бойцы выполняли в боевых условиях те или иные задачи, принимали сложные решения идти вперед, отступать или брать в плен оккупантов. И в то же время именно они это снимали, то есть в некоторой степени стали не меньшими авторами фильма, чем сам Чернов. Стали ли они авторами реальности, которую Чернов решил запечатлеть? На самом деле подобных вопросов к ленте немало, и, пожалуй, это еще одна важная ценность фильма. И несмотря на то, что 2000 метров до Авдеевки действительно размывает время, пространство и саму природу кинопленки, Чернов довольно четко показывает как сами реалии войны с грязью, грохотом и кровью, так и героизм, стойкость духа и мужество украинских солдат. Это настоящий кинематографический мемориал, навсегда запечатлевший своих героев в свете. Ранее Вікна рассказывали об эмоционально насыщенной ленте фарфоровой войны и как она отражает хрупкость бытия во время войны. Рецензия на фильм, заставляющий задуматься о важных аспектах человеческой борьбы и выживания.