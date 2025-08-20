2000 метров до Андреевки — рецензия на документальный фильм оскаровского лауреата

Однако Чернов подает материал нелинейно, прибегая к различным флешбэкам и флешфорвардам. В один момент зритель наблюдает, как наши бойцы отчаянно отвоевывают очередной клочок украинской земли у оккупантов, в другой — уже смотрит на похороны одного из героев, павших на поле боя.

Такая нелинейность не только позволяет режиссеру дать своему зрителю отдохнуть от брутальных боевых действий, изображенных на экране, но и лучше раскрыть главных героев ленты.

Но нелинейная подача служит не только инструментом для создания идеального темпоритма ленты, но и комментирует время как таковое, ведь в разных ситуациях оно ощущается по-разному.

Пятнадцатиминутный штурм вражеских позиций ощущается как целая вечность или же отдельный фильм в фильме, а во время похорон время и вовсе замирает в трауре в тон показанному.

Так Мстиславу Чернову в документальном фильме не менее эффективно удается показать то, что Кристофер Нолан неоднократно пытался делать в игровом кино, будь то с лентой Интерстеллар или с фильмом Дюнкерк. Только у Чернова вместо черных дыр или творческих решений время беспощадно искривляет сама война.

Это также подчеркивается и закадровым голосом режиссера, который можно услышать в беседах с бойцами в окопах, или же когда он уходит за кадр и рассказывает о будущем, которое чаще всего оказывается трагичным.

Такой подход к ткани времени позволяет фильму 2000 метров до Авдеевки поднимать более широкие вопросы не только о времени, но и о смерти, памяти и самой вечности. Герои фильма, отдавшие свою жизнь, продолжают жить на экране, запечатленные камерой во времени со своими мечтами, желаниями и опасениями.

Так у ленты Чернова появляется еще и монументальная функция — не просто показать ужасы и сложность войны, но и зафиксировать в вечности не только образы героев фильма, но и буквально их взгляд на нее, ведь львиную долю фильма снимают с помощью камер GoPro сами бойцы.

Нечто подобное уже удалось Олегу Сенцову в фильме Реал, который снял это кино буквально случайно. Фильм Чернова тоже использует подобный прием, но с большим масштабом и большим количеством точек зрения.

Однако в случае Сенцова в одно целое сливались фигуры главного героя, режиссера и оператора, а в случае Чернова дистанцию между режиссером и героями фильма очертить проще, хотя и здесь режиссер тоже становится участником показанных событий.

Поэтому в каком-то смысле 2000 метров до Андреевки — это еще и о размытии реальности, где герои фильма так же выступают и его операторами, и его режиссерами, ведь это документальное кино возможно только потому, что именно бойцы выполняли в боевых условиях те или иные задачи, принимали сложные решения идти вперед, отступать или брать в плен оккупантов. И в то же время именно они это снимали, то есть в некоторой степени стали не меньшими авторами фильма, чем сам Чернов.

Стали ли они авторами реальности, которую Чернов решил запечатлеть? На самом деле подобных вопросов к ленте немало, и, пожалуй, это еще одна важная ценность фильма.

И несмотря на то, что 2000 метров до Авдеевки действительно размывает время, пространство и саму природу кинопленки, Чернов довольно четко показывает как сами реалии войны с грязью, грохотом и кровью, так и героизм, стойкость духа и мужество украинских солдат. Это настоящий кинематографический мемориал, навсегда запечатлевший своих героев в свете.

