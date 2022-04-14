Хрустящая золотистая корочка! Простой рецепт драников с мясом от Эктора Хименеса-Браво

Картофель жареный, вареный, тушеный, жаркое, пюре и еще многие блюда можно приготовить из этого корнеплода.
Судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом картофельных драников, и не простых, а с мясом.
Рецепт совсем несложный, приготовить сможет каждый!
Ингредиенты:
Подавать лучше со сметаной! Вот так просто и быстро! Приятного аппетита!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
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