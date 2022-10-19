Сезон как раз в разгаре! Четыре рецепта тыквенных оладий

Блюда из тыквы передают осеннее настроение. Запах выпечки с ней создает уют. Можно не только запекать тыкву и делать из нее каши. Существует много рецептов, стоит только поэкспериментировать.

Сегодня мы расскажем тебе четыре рецепта тыквенных оладий на разный вкус. Попробуй приготовить хотя бы один, ты не пожалеешь.

Рецепт тыквенных оладий на безлактозном молоке

Этим рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко. Стоит отметить, что большинство рецептов оладий на молоке или кефире, а некоторые люди не переносят лактозу. Соответственно, этот рецепт тоже может пригодиться многим.

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Ингредиенты:

300 г запеченной тыквы

3 яйца

200 г муки

200 мл молока без лактозы

100 г сахара

масло для жарки

1 ч. л. разрыхлителя

мед для подачи

соль по вкусу

Приготовление тыквенных оладий на безлактозном молоке

Прежде всего, нужно разогреть духовку до 180 °C.

Тыкву нарезать одинаковыми ломтиками и положить в форму для запекания. Немножко посолить и полить растительным маслом. Далее поставить запекаться на 20 минут.

Затем сделать тыквенное пюре и дать ему остыть. Подготовить тесто для оладий.

В миске смешать тыквенное пюре и безлактозное молоко, добавить муку, разрыхлитель, растительное масло и сахар. Все хорошо перемешать. Потом добавить в смесь яйца и немного посолить, снова хорошо перемешать.

Оладьи жарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. При подаче можно полить медом.

Рецепт тыквенных оладий на кефире

Ингредиенты:

200 г тыквы

1 яйцо

1 ст. л. растительного масла

2 ч. л. сахара

1 щепотка соли

250 мл кефира

1/2 ч. л. соды

150 г муки

Приготовление тыквенных оладий на кефире

В этом рецепте тыкву не нужно запекать, а почистить и натереть на терке. В миске смешать тыкву, кефир, соду, яйцо, соль и сахар. Всё хорошо перемешать. Постепенно добавить муку, постоянно помешивая.

Жарить на разогретой сковороде с обеих сторон по 3-5 минут.

Рецепт тыквенных оладий с творогом

Ингредиенты:

150 г тыквы

150 г творога

1 яйцо

8 ст. л. муки

3 ст. л. сахара

1/2 ч. л. разрыхлителя

3 ст. л. растительного масла

щепотка соли

Приготовление тыквенных оладий с творогом

Тыкву почистить и натереть. В миске смешать тыкву, творог, яйцо, соль, сахар, муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешать.

Оладьи жарить на разогретой сковороде с двух сторон около 3-5 минут.

Тыквенные оладьи с твердым сыром

Преимущественно мы потребляем оладьи как десерт, но они вполне могут стать хорошим обедом или угощением для гостей. И необязательно им быть сладкими.

Ингредиенты:

500 г тыквы

80 г твердого сыра

1 зубчик чеснока

4 ст. л. растительного масла

2 яйца

4 ст. л. муки

7 веточек петрушки

соль и перец

Приготовление тыквенных оладий с твердым сыром

Тыкву нужно почистить и нарезать небольшими кусочками. Затем следует отварить её в сотейнике. Когда она приготовится и остынет, нужно размять её вилкой.

В миске смешать тертый сыр, измельченный чеснок, петрушку, яйца и муку. После этого высыпать тыквенное пюре, соль и перец. Тщательно перемешать тесто.

Жарить оладьи на разогретой сковороде с обеих сторон по 3-5 мин до готовности.

Вкусной выпечки много не бывает! Ранее мы рассказывали рецепт тыквенных булочек с корицей. Идеальных для осеннего уютного вечера.

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