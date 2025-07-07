Це не піар! Melovin мобілізувався до ДПСУ

Служба — це свідомий вибір людини. Нині про мобілізацію відомі люди заявляють публічно. Відомий український співак Melovin мобілізувався до лав ДПСУ. Що відомо про це — читай у матеріалі.

Меловін мобілізувався: що відомо

Під час концерту у Києві перед фанатами співак Melovin заявив, що став частиною Державної прикордонної служби України. А саме, він долучився до Ансамблю ДПСУ.

В Instagram він зазначив: це не новий проект і не гучна колаборація, а його усвідомлене та справжнє рішення.

— Радію, що маю змогу стати частиною Ансамблю Державної прикордонної служби України. Музика завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру.

Цей етап — не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу, — додав виконавець.

У коментарях під цим відео вже зібралося чимало схвальних відгуків на рішення чоловіка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝗠𝗘́𝗟𝗢𝗩𝗜𝗡 🇺🇦 (@melovin_official)

Нагадаємо, що раніше Melovin відверто розповів про проблеми зі здоровʼям, схуднення та діагностований цукровий діабет. Читай про це за посиланням.

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