Це не піар! Melovin мобілізувався до ДПСУ

Фото Pexels, Instagram Служба — це свідомий вибір людини. Нині про мобілізацію відомі люди заявляють публічно. Відомий український співак Melovin мобілізувався до лав ДПСУ. Що відомо про це — читай у матеріалі. Меловін мобілізувався: що відомо Під час концерту у Києві перед фанатами співак Melovin заявив, що став частиною Державної прикордонної служби України. А саме, він долучився до Ансамблю ДПСУ. В Instagram він зазначив: це не новий проект і не гучна колаборація, а його усвідомлене та справжнє рішення.— Радію, що маю змогу стати частиною Ансамблю Державної прикордонної служби України. Музика завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап — не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу, — додав виконавець. У коментарях під цим відео вже зібралося чимало схвальних відгуків на рішення чоловіка. Читати на тему Я більше не можу сидіти вдома: Ектор Хіменес-Браво показався у військовій формі На що натякнув Ектор у своїх соцмережах? Дізнавайся зараз! Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝗠𝗘́𝗟𝗢𝗩𝗜𝗡 🇺🇦 (@melovin_official) Нагадаємо, що раніше Melovin відверто розповів про проблеми зі здоровʼям, схуднення та діагностований цукровий діабет. Читай про це за посиланням. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, мобілізація, Музика, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter