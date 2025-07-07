Стиль життя Шоу-біз

Це не піар! Melovin мобілізувався до ДПСУ

Вікторія Мельник, журналістка сайту 07 Липня 2025, 11:30
меловін мобілізація
Фото Pexels, Instagram

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