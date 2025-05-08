-19 кг на вагах: Melovin про особливу дієту, яка допомогла йому схуднути

Зовнішність відомих людей — тема номер один для обговорення. Накачали прес, набрали чи скинули вагу, звернулися до пластичних хірургів чи просто змінили імідж — публіці цікаво все.

Через подібні трансформації проходив й популярний співак Melovin. Два роки тому він шокував прихильників новиною про діагностований цукровий діабет. Тож через невиліковну хворобу йому довелося змінити свій раціон.

Як це допомогло схуднути на 19 кг, Melovin розповів за лаштунками шоу єПитання на Новому каналі.

Як Melovin схуднув на 19 кілограмів

Співак говорить, що вже два роки, як радикально змінив життя: повністю відмовився від алкоголю та змінив раціон.

— Досі не вживаю продукти з високим глікемічним індексом. Відмовився від зловживання солодким, картоплі, білого борошна. Хоч не можна, але інколи дозволяю собі зʼїсти те, що люблю, наприклад, молоду картоплю.

Солодощі замінює невеликою порцією ягід, фруктів і шоколадом без цукру. Але попри обмеження в раціоні, музикант обожнює готувати й навіть має коронну страву.

— Але роблю це дуже рідко, та й переважно для друзів. Останнім часом саме юшка з білих грибів мого приготування збирає найбільшу кількість компліментів.

Така дієта допомогла співакові схуднути аж на 19 кілограмів. А у 2024 році він виставив фото, на якому продемонстрував, наскільки насправді змінилося його тіло. Тепер артисту точно не знадобляться джинси більших розмірів у його гардеробі.

Від цукру відмовляється чимало зірок. Співачка Надя Дорофеєва також обмежувала споживання солодкого.

Фото: скриншот з відео M1 Music / YouTube

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