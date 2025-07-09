Люблю и буду любить всегда: умер Игорь Поклад, известный композитор

Когда не становится известного человека, у многих появляется ощущение, что из жизни ушел кто-то близко знакомый. На 84 году жизни перестало биться сердце известного украинского композитора, Героя Украины Игоря Поклада.

Почему умер Игорь Поклад, как отреагировали коллеги и известно о его жизненном пути, рассказываем дальше в материале.

Умер Игорь Поклад: что известно

О смерти 9 июля композитора сообщила его супруга Светлана в Facebook.

Вот и все… Любила, люблю и буду любить всегда… Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста… За его бессмертную душу, — написала Светлана Поклад.

Под постом уже есть более сотни комментариев, которые выражают печаль и поддержку вдове.

Знакомые и коллеги, близкие семьи Покладов также не сдерживают эмоций и вспоминают, каким человеком был Игорь Дмитриевич.

— Господь послал его Украине для бессмертных мелодий, а жизнь композитору продолжала его Светлана Поклад — его верный и преданный земной Ангел. Сколько смогла… Одному Богу известно, через какой ад прошла эта сильная женщина, — написал журналист и писатель Михаил Маслий.

Волонтер Константин Гудаускас, спасший около 200 жителей оккупированной Бучи во время нападения россиян, написал: три последних года он был рядом с Покладом.

Человек, изменивший мою жизнь. Мой дорогой, близкий друг. Музыка его — это не просто песни. Это наша история. Наша нежность. Наша правда, — написал он.

Известно, что прощание с Игорем Покладом состоится в пятницу, 11 июля, в Киевской областной филармонии.

Игорь Поклад: биография

Будущий композитор родился в Бишкеке в Кыргызстане. В Украину семья переехала из-за отца, служившего военным. Так оказался в Ивано-Франковске, Чорткове, Тернополе и Львове.

Именно авторству Поклада принадлежат известные песни, а также он написал песни для известного украинского мультфильма о казаках. Среди песен Игоря Поклада:

Кохана! (Сонце і небо, Море і вітер — це ти, це — ти…);

Пісня про Матір (Мамо, вечір догоря…);

Чарівна скрипка (Сіла птаха білокрила на тополю…);

Наречена (Наречена — моя лада, наречена їде садом…);

Дикі гуси;

Два крила;

Колискова (Тепле сонечко сідає, синій вечір на порі…);

Тече вода;

Зелен клен;

Як я люблю тебе;

Тиха вода;

Скрипка грає;

Хай щастить вам, люди добрі!;

Краю мій лелечий тощо.

Поклад стала лауреатом Шевченковской премии в 1986 году, был народным артистом Украины. В 2021 году был отмечен званием Герой Украины, а в 2024 году — Национальная легенда Украины.

Известно, что в 2014 году композитор перенес несколько сложных операций. Некоторое время сотрудничал с Академическим ансамблем песни и танца Госпогранслужбы.

В 2022 году Игорь Поклад пережил российскую оккупацию Ворзеля в Киевской области. Потом его эвакуировали.

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