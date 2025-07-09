Для тебя Новости

Люблю и буду любить всегда: умер Игорь Поклад, известный композитор

Виктория Мельник, журналист сайта 09 июля 2025, 09:00 3 мин.
игорь поклад
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь