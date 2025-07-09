Люблю й любитиму завжди: помер Ігор Поклад, відомий композитор

Коли не стає відомої людини, у багатьох зʼявляється відчуття, ніби з життя пішов хтось близько знайомий. На 84 році життя перестало битися серце відомого українського композитора, Героя України Ігоря Поклада.

Чому помер Ігор Поклад, як відреагували колеги та що відомо про його життєвий шлях, розповідаємо далі у матеріалі.

Помер Ігор Поклад: що відомо

Про смерть 9 липня композитора повідомила його дружина Світлана у Facebook.

От і все… Любила, люблю і любитиму завжди… Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка… За його безсмертну душу, — написала Світлана Поклад.

Під дописом вже є понад сотня коментарів, що висловлюють сум та підтримку вдові.

Знайомі та колеги, близькі родини Покладів також не стримують емоцій і пригадують, якою людиною був Ігор Дмитрович.

— Господь послав його Україні для безсмертних мелодій, а життя композиторові продовжувала його Світлана Поклад — його вірний і відданий земний Янгол. Скільки змогла… Одному Богові відомо, через яке пекло пройшла ця сильна жінка, — написав журналіст та письменник Михайло Маслій.

Волонтер Костянтин Гудаускас, який врятував близько 200 жителів окупованої Бучі під час навали росіян, написав: три останні роки він був поруч з Покладом.

Людина, яка змінила моє життя. Мій дорогий, близький Друг. Музика його — це не просто пісні. Це наша історія. Наша ніжність. Наша правда, — написав він.

Відомо, що прощання з Ігорем Покладом відбудеться в п‘ятницю, 11 липня, в Київській обласній філармонії.

Ігор Поклад: біографія

Майбутній композитор народився в Бішкеку, що у Киргизстані. До України сімʼя переїхала через батька, який служив військовим. Так опинився в Івано-Франківську, Чорткові, Тернополі та Львові.

Саме авторству Поклада належать відомі пісні, а також він написав пісні до відомого українського мультфільму про козаків. Серед пісень Ігоря Поклада:

Кохана! (Сонце і небо, Море і вітер — це ти, це — ти…);

Пісня про Матір (Мамо, вечір догоря…);

Чарівна скрипка (Сіла птаха білокрила на тополю…);

Наречена (Наречена — моя лада, наречена їде садом…);

Дикі гуси;

Два крила;

Колискова (Тепле сонечко сідає, синій вечір на порі…);

Тече вода;

Зелен клен;

Як я люблю тебе;

Тиха вода;

Скрипка грає;

Хай щастить вам, люди добрі!;

Краю мій лелечий тощо.

Поклад став лауреатом Шевченківської премії у 1986 році, був народним артистом України. У 2021 році був відзначений званням Герой України, а у 2024 році — Національна легенда України.

Відомо, що у 2014 році композитор переніс кілька складних операцій. Певний час співпрацював з Академічним ансамблем пісні й танцю Держприкордонслужби.

У 2022 році Ігор Поклад пережив російську окупацію Ворзеля, що у Київській області. Згодом його евакуювали.

Раніше ми розповідали, що помер український музикант Гриша Чайка, відомий також за участь у концертах Океану Ельзи. Що про нього відомо, читай за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.