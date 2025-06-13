Помер Гриша Чайка — його здолала хвороба: що відомо про музиканта ОЕ

Коли помирає відома людина, це спричиняє хвилю обговорень та скорботи. На жаль, хвороби інколи сильніші за людей. Стало відомо, що помер музикант Океану Ельзи Гриша Чайка.

Що відомо про музиканта, яким він запамʼятався фанатам та що стало причиною смерті, розповідаємо далі у матеріалі.

Помер Гриша Чайка: що відомо

Про трагедію повідомив гурт Океан Ельзи у своєму Instagram. Під дописом уже є чимало коментарів скорботи від колег по цеху померлого музиканта.

— Пішов з життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту 4АЙКА, учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років.

Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам’ять тобі, друже, — написав гурт.

Раніше музикант у своїх соціальних мережах повідомляв, що йому діагностували рак крові. Нещодавно він завершив другий курс хімієтерапії.

Гриша Чайка: біографія та цікаві факти з життя

У 2000 році Григорій Чайка заснував гурт 4АЙКА, був першим гітаристом проекту Sunsay, лідером Kislorod.

Уже з 2015 року став частиною концертної команди Океану Ельзи й виступав як сесійний гітарист та гітарний технік.

У чоловіка залишилася дружина та донька.

Нещодавно також помер Валерій Шевчук — останній майстер слова з покоління шістдесятників. Детальніше про це ми розповідали в іншому матеріалі.

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