Здоров'я та краса

На 17% менше смертей! Як щорічний аналіз крові може допомогти у виявленні раку

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 17 Травня 2025, 08:00
аналіз крові
Фото Pexels
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