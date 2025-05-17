На 17% менше смертей! Як щорічний аналіз крові може допомогти у виявленні раку

Іноді звичайний щорічний аналіз крові, який більшість з нас відкладає на потім, може стати ключем до порятунку тисяч життів! Ця процедура не вилікує рак, але може виявити його ще до того, як з’являться перші симптоми.

І саме в цьому — справжня революція медицини, яка вже стукає у двері. Детальніше про це дізнайся у нашому матеріалі!

Результати дослідження

Нові наукові дані, опубліковані в журналі BMJ Open довели, що щорічний аналіз крові може запобігти до половини випадків пізнього діагностування раку. А це — реальний шанс врятувати життя людям, які навіть не здогадуються про хворобу, розповіло видання The Independent.

Дослідники протестували ефективність так званих MCED-тестів — це аналізи крові, які здатні виявити сліди різних видів раку задовго до того, як організм проявить перші симптоми.

Серед найперспективніших тестів — Galleri та miONCO-Dx. Останній аналіз вже тестується на 8 тисячах пацієнтів в рамках пілотної програми NHS (Національна служба охорони здоров’я Великої Британії). Він використовує штучний інтелект, щоб зчитати сигнали мікроРНК у крові й виявити, чи є в організмі рак, і де саме.

Що на нас чекає в майбутньому

За результатами дослідження, щорічний скринінг дозволив на 49% зменшити кількість випадків раку на пізніх стадіях. До того ж смертність протягом п’яти років зменшилася на 21%, порівнюючи з пацієнтами, які проходили лише традиційне лікування.

А якщо скринінг проводити раз на два роки, ефективність знижується, але однаково дає на 39% менше пізніх діагнозів та на 17% менше смертей.



За словами провідного епідеміолога Пітера Сасієні, до 2032 року ми можемо мати достатньо доказів, щоб впровадити щорічні аналізи крові як обов’язкову програму національного скринінгу. Бо перші результати дійсно надихають!

Ми зможемо максимізувати шанси знайти тести, які покращать результати лікування раку та суттєво вплинуть на життя пацієнтів, — зазначив доктор Девід Кросбі.

Раніше ми розповідали, як діагностувати рак на ранніх стадіях.

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