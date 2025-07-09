Творческое объединение МУР официально объявило тему своего нового мюзикла — РЕБЕЛІЯ [1991].

Это масштабная постановка, посвящённая обретению Украиной Независимости — дню, к которому стремились целые поколения.

Спектакль уже вызвал огромный ажиотаж: билеты на премьеру 21 августа в Октябрьском дворце были раскуплены моментально, поэтому открыли дополнительную дату — 22 августа.

Сразу после киевских показов мюзикл отправится во всеукраинский тур.

РЕБЕЛІЯ [1991]: история триумфа украинского духа

РЕБЕЛІЯ [1991] — это глубокое погружение в историю украинского сопротивления, которое привело к долгожданному Дню Независимости.

На сцене оживут знаковые фигуры, ставшие голосом и хребтом этого сопротивления: Иван Светличный, Вячеслав Черновол, Василий Стус, Алла Горская, Леонид Кравчук и другие.

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Режиссёр постановки Александр Хоменко называет эту историю “главной нашей победой”.

Он подчёркивает, что после столетий поражений (“Мазепа проиграл, Шевченко посадили, Возрождение расстреляли”) именно тогда “удалось разорвать этот круг”.

Мюзикл проведёт зрителей через ключевые этапы: от Клуба Творческой Молодёжи и шестидесятников в Киеве, через редакцию газеты, где работал Василий Симоненко, трагические леса Быковни, собрания Народного Руха, события на Чернобыльской АЭС, митинги во Львове, визит американского президента, падение ГКЧП и, наконец, торжественное внесение жёлто-голубого флага в Верховную Раду.

Творческая команда и ответственность за историю

Над постановкой работает сильная творческая команда:

режиссёр постановки — Александр Хоменко;

режиссёр хореографии — Инна Матюшина;

художник по костюмам — Леся Патока;

сценограф — София Zbroya Пляцко.

Кастинг актёров уже завершён, все роли распределены.

РЕБЕЛІЯ [1991]: как МУР оживит фигуры Стуса, Чорновола и Свитличного / 6 Фотографий

Сценограф София Zbroya Пляцко подчёркивает, что работа над РЕБЕЛІЯ [1991] — это ответственность.

Она отмечает, что спектакль сложнее и масштабнее предыдущих работ МУР, охватывает больший период времени и подаёт события нелинейно.

Задачей команды было найти визуальные символы, осовременить историю, сохранив её суть, и показать смелых, рок-звёздных молодых людей на фоне застойной советской эпохи.

Это история сопротивления, которую хочется рассказать не как хронику, а как энергию — громкую, динамичную, эстетически сильную, — добавляет София.

Присоединяйтесь к флешмобу #РЕБЕЛІЯ

В соцсетях уже активно распространяется флешмоб #РЕБЕЛІЯ, где украинцы, включая лидеров общественного мнения, делятся своим пониманием этого слова.

Это подчёркивает актуальность и эмоциональный резонанс темы мюзикла в современном контексте.

Ранее МУР представил новый концерт — читай, как он удивил слушателей.

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