Творче об’єднання МУР офіційно розкрило тему свого нового мюзиклу — РЕБЕЛІЯ [1991].

Це масштабна постановка про здобуття Україною Незалежності, день, якого прагнули цілі покоління.

Вистава вже викликала величезний ажіотаж: квитки на прем’єру 21 серпня у Жовтневому палаці були розкуплені миттєво, тому відкрили додаткову дату — 22 серпня.

Одразу після київських показів мюзикл вирушить у всеукраїнський тур.

РЕБЕЛІЯ [1991]: Історія тріумфу українського духу

РЕБЕЛІЯ [1991] — це глибоке занурення в історію українського спротиву, що привів до омріяного дня Незалежності.

На сцені оживуть знакові постаті, які стали голосом і хребтом опору: Іван Світличний, В’ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Алла Горська, Леонід Кравчук та інші.

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Режисер Олександр Хоменко називає цю історію “головною нашою перемогою”.

Він підкреслює, що після століть поразок (“Мазепа програв, Шевченка посадили, Відродження розстріляли”) саме тоді “вдалося розірвати це коло”. Хоменко називає це історією нашого успіху.

Мюзикл проведе глядачів через ключові етапи: від Клубу Творчої Молоді та шістдесятників у Києві, через редакцію газети, де працював Василь Симоненко, трагічні ліси Биківні, зібрання Народного Руху, події на Чорнобильській АЕС, мітинги у Львові, візит американського президента, падіння ГКЧП і, зрештою, внесення жовто-блакитного прапора до Верховної Ради.

Творча команда та відповідальність за історію

Над постановкою працює сильна команда:

режисер постановки — Олександр Хоменко;

режисерка хореографії — Інна Матюшина;

художниця по костюмах — Леся Патока;

сценографка — Софія Zbroya Пляцко.

Кастинг акторів вже завершено, ролі розподілено.

РЕБЕЛІЯ [1991]: як МУР оживить постаті Стуса, Чорновола та Світличного / 6 Фотографій

Сценографка Софія Zbroya Пляцко підкреслює, що робота над РЕБЕЛІЄЮ [1991] — це відповідальність.

Вона зазначає, що вистава складніша і масштабніша за попередні роботи МУР, охоплює більший період часу та подає події нелінійно.

Завданням команди було знайти візуальні символи, осучаснити історію, зберігши її суть, та показати сміливих, рок-зіркових молодих людей на тлі застійних радянських часів.

Це історія спротиву, яку хочеться розказати не як хроніку, а як енергію — гучну, динамічну, естетично сильну, — додає Софія.

Долучайся до флешмобу #РЕБЕЛІЯ!

У соцмережах вже активно поширюється флешмоб #РЕБЕЛІЯ, де українці, зокрема лідери суспільної думки, діляться своїм розумінням цього слова.

Це підкреслює актуальність та емоційний резонанс теми мюзиклу.

Раніше МУР презентував новий концерт — читай, як він здивував слухачів.

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