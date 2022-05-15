Ялта, Маріуполь, Київ, Варшава і навіть Чорнобаївка – де пропонують провести Євробачення 2023 та який варіант найбільш реалістичний?

Правила Євробачення забороняють проводити конкурс у країні, яка перебуває у воєнному стані. Організаторка конкурсу, Європейська мовна спілка, має низку безпекових вимог до країн-переможниць. Тож геолокація Євробачення 2023 наразі під питанням.

“Дивлюся в завтрашній день”

– Київ знову готується до проведення Євробачення. Ми знаємо, як це робити, – заявив на своїй сторінці в Telegram столичний міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що ні на мить не сумнівався в перемозі Калуша, адже може дивитися в завтрашній день.

Провести Євробачення наступного року в Києві нам побажав Голова Європейської Ради Шарль Мішель. А очільниця Європарламенту Роберта Метсола пообіцяла особисто відвідати столицю України під час наступного пісенного конкурсу.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Щирі вітання #KalushOrchestra on winning the #esc2022 Congratulations!



Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе



Wishing that next year’s #Eurovision can be hosted in Kyiv in a free and united Ukraine. pic.twitter.com/HHJEk3kxlM — Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2022

Маріуполь або Херсон

Зробимо все, щоб одного дня Євробачення приймав український Маріуполь, — заявив президент України Володимир Зеленський.

Чіткої впевненості, що йдеться про наступний рік, він не висловив.

Мер Львова Андрій Садовий в ексклюзивному інтерв’ю Вікнам заявив, що Євробачення 2023 має відбутися в Маріуполі або Херсоні:

– Я б однозначно був за те, щоб Євробачення пройшло в Маріуполі, який ми маємо звільнити. Я думаю, немає проблем вибудувати конструкцію комплексу. Якщо це буде важко через інфраструктурні проблеми, тоді є друга опція — це український Херсон, який зараз знаходиться в окупації, який треба звільняти. Інфраструктура там є, слава Богу, не знищена. В чому плюс? Маріуполь — це море. Херсон — це також море, це Дніпро. Тому атмосфера буде класна.

Читати на тему Три варіанти порятунку наших воїнів з Азовсталі і як Kalush та Євробачення розізлили Путіна Як можна врятувати бійців у Маріуполі та чи справді допоможе заклик на Євробаченні — дізнайся в матеріалі.

Польща, Швеція, Іспанія

Співачка та колишня членкиня НТКУ Олександра Кольцова вважає, що року замало, аби безпекова ситуація в Україні дозволила приймати тисячі туристів зі всього світу. Навіть, якщо ми переможемо у війні з Росією найближчим часом, попереду — тривале відновлення інфраструктури та розмінування цілих регіонів.

Ексклюзивно для Вікон Олександра поділилася власним прогнозом щодо долі майбутнього пісенного конкурсу:

Найімовірніше, нам доведеться проводити його в іншій країні. І я гадаю, ми всі розуміємо, яка країна це буде. Я маю на увазі Польщу, — зазначила Кольцова.

Провести Євробачення від імені України для Польщі — означає ще й вагоме поповнення тамтешнього бюджету. Адже ресторани, готелі та сфера перевезень лише виграють від великого напливу туристів.

Такий жест з боку України може символізувати подяку за підтримку сусідської країни та перегорнути сторінку зі скандалом через нуль від українського журі польському виконавцю Кристіану Охману.

Провести Євробачення від імені України напередодні зголосилася Швеція. Очільниця Стокгольма Анна Кеніг уже сконтактувала з українським послом і повідомила, що місто готове прийняти конкурс, замість Києва.

Фанати Євробачення з Іспанії також пропонують у соцмережах влаштувати конкурс у Мадриді. Востаннє іспанці приймали в себе Євробачення у 1969-ому році.

Чорнобаївка, Калуш або Ялта

У соцмережах українці вправляються в мемах та фантазують про майбутню локацію пісенного конкурсу. Жартують, наприклад, що у Чорнобаївці Євробачення можна виграти 20 разів поспіль.

Чимало наших співвітчизників радять готувати купальники, щоб наступного року відвідати пісенний конкурс в українській Ялті.

Найвідданіші прихильники цьогорічних переможців закликають провести конкурс у Калуші, що на Франківщині. Звідки родом вокаліст однойменного гурту Олег Псюк. Мер Калуша Андрій Найда повідомив, що раніше обговорював таку можливість з фронтменом гурту.

Офіційна позиція України

Суспільне мовлення вже отримало перші документи щодо підготовки до проведення Євробачення наступного року.

Попереду у нас багато погоджень та дискусій з Європейською мовною спілкою, – повідомив голова правління Суспільного мовника Микола Чорнотицький.

Де відбудеться наступний пісенний конкурс, українська сторона поки що не вирішила.

В історії вже були випадки, коли через війну країна-переможниця відмовлялася проводити у себе конкурс. 1979-го року у конкурсі переміг ізраїльський виконавець, але у 1980-му Євробачення прийняли Нідерланди.

Нагадаємо, переможець пісенного конкурсу Євробачення 2022 – гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Україна отримала 631 бал. Журі – 192 бали, а глядачі віддали нам 439 балів. Дивись виступ українців, коментарі та реакцію світу.