Ялта, Маріуполь, Київ, Варшава і навіть Чорнобаївка – де пропонують провести Євробачення 2023 та який варіант найбільш реалістичний?

Правила Євробачення забороняють проводити конкурс у країні, яка перебуває у воєнному стані. Організаторка конкурсу, Європейська мовна спілка, має низку безпекових вимог до країн-переможниць. Тож геолокація Євробачення 2023 наразі під питанням.

– Київ знову готується до проведення Євробачення. Ми знаємо, як це робити, – заявив на своїй сторінці в Telegram столичний міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що ні на мить не сумнівався в перемозі Калуша, адже може дивитися в завтрашній день.

Провести Євробачення наступного року в Києві нам побажав Голова Європейської Ради Шарль Мішель. А очільниця Європарламенту Роберта Метсола пообіцяла особисто відвідати столицю України під час наступного пісенного конкурсу.

Щирі вітання #KalushOrchestra on winning the #esc2022 Congratulations!



Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе



Wishing that next year’s #Eurovision can be hosted in Kyiv in a free and united Ukraine. pic.twitter.com/HHJEk3kxlM