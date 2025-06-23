Для тебе Війна в Україні

І співи, і гроші на ЗСУ: Нацвідбір Євробачення зібрав понад 3 млн на розмінування

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 23 Червня 2025, 16:00
розмінування
Фото Суспільне

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