І співи, і гроші на ЗСУ: Нацвідбір Євробачення зібрав понад 3 млн на розмінування

Музика об’єднує! Цього року Нацвідбір на Євробачення став не лише шоу талантів, а й підтримкою для українців у складні часи.

Завдяки глядачам, які долучилися до благодійного збору під час трансляції фіналу та повтору, вдалося зібрати понад 3 млн грн. За ці кошти вже закуплено обладнання, яке допомагатиме очищати українську землю від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомило Суспільне Мовлення.

Кожна гривня — у техніку для розмінування

8 лютого під час фіналу Нацвідбору на Євробачення 2025 вдалося зібрати кошти для розмінування територій. Благодійна організація Гуманітарний фонд Сергія Притули придбала на отриману суму 1 пікап Mitsubishi L200, 9 Starlink, 10 підривних машинок Вихор, 10 дронів DJI Mavic та 1 наземний роботизований комплекс ZMIY.

Усе це обладнання вже передано групам гуманітарного розмінування Державної спеціальної служби транспорту України (ДССТ), які щодня працюють у найнебезпечніших регіонах!

Насправді такі благодійні збори під час Нацвідбору відбулися не вперше.

— Вже вдруге Суспільне Мовлення спільно з Фондом Сергія Притули співпрацювали в рамках Нацвідбору на Євробачення заради гуманітарного розмінування України.

Про це зазначила голова української делегації на конкурсі Оксана Скибінська.

Торік, завдяки такому ж збору, вдалося закупити міношукачі та машини для дистанційного підриву. Цього разу перелік техніки значно розширився, що дозволить ще ефективніше працювати на забруднених територіях.

Розмінування — проблема сьогодення

Невибухлі боєприпаси досі знаходяться поруч із будинками, школами та лікарнями. Через це ускладнюється не лише життя місцевих, а й повноцінна відбудова інфраструктури, діяльність сільського господарства й повернення людей до домівок.

— Маємо робити все можливе, щоб розмінування ставало швидшим та ефективнішим вже зараз. Навіть попри те, що бойові дії продовжуються.

Саме про це наголосив Сергій Притула.

Кошти, зібрані завдяки глядачам, — це не просто благодійність, а реальна допомога у вигляді сучасного обладнання. З початку співпраці з ДССТ Гуманітарний фонд передав техніки на понад 61 млн грн, що дозволило повноцінно забезпечити 18 груп гуманітарного розмінування.

Хочемо, щоб ви пам’ятали: це ваш особистий внесок у безпеку власного ж життя, — зазначила керівниця фонду Марина Петриченко.

Українці звикли голосувати на Євробаченні за найкращих. Тепер у них з’явився ще один спосіб використати свій голос — зробити донат, який врятує чиєсь життя!

Раніше ми розповідали про кількість збитків від мінного забруднення України.

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