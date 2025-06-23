І співи, і гроші на ЗСУ: Нацвідбір Євробачення зібрав понад 3 млн на розмінування

Фото Суспільне Музика об’єднує! Цього року Нацвідбір на Євробачення став не лише шоу талантів, а й підтримкою для українців у складні часи. Завдяки глядачам, які долучилися до благодійного збору під час трансляції фіналу та повтору, вдалося зібрати понад 3 млн грн. За ці кошти вже закуплено обладнання, яке допомагатиме очищати українську землю від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомило Суспільне Мовлення. Кожна гривня — у техніку для розмінування 8 лютого під час фіналу Нацвідбору на Євробачення 2025 вдалося зібрати кошти для розмінування територій. Благодійна організація Гуманітарний фонд Сергія Притули придбала на отриману суму 1 пікап Mitsubishi L200, 9 Starlink, 10 підривних машинок Вихор, 10 дронів DJI Mavic та 1 наземний роботизований комплекс ZMIY.Суспільне Мовлення Усе це обладнання вже передано групам гуманітарного розмінування Державної спеціальної служби транспорту України (ДССТ), які щодня працюють у найнебезпечніших регіонах! Насправді такі благодійні збори під час Нацвідбору відбулися не вперше. — Вже вдруге Суспільне Мовлення спільно з Фондом Сергія Притули співпрацювали в рамках Нацвідбору на Євробачення заради гуманітарного розмінування України. Про це зазначила голова української делегації на конкурсі Оксана Скибінська. Торік, завдяки такому ж збору, вдалося закупити міношукачі та машини для дистанційного підриву. Цього разу перелік техніки значно розширився, що дозволить ще ефективніше працювати на забруднених територіях. Розмінування — проблема сьогодення Невибухлі боєприпаси досі знаходяться поруч із будинками, школами та лікарнями. Через це ускладнюється не лише життя місцевих, а й повноцінна відбудова інфраструктури, діяльність сільського господарства й повернення людей до домівок. — Маємо робити все можливе, щоб розмінування ставало швидшим та ефективнішим вже зараз. Навіть попри те, що бойові дії продовжуються. Саме про це наголосив Сергій Притула. Читати на тему Скажи їм дякую: 10 благодійних організацій, які наближають нас до перемоги 10 волонтерських організацій, які допомагають армії найбільше. Кошти, зібрані завдяки глядачам, — це не просто благодійність, а реальна допомога у вигляді сучасного обладнання. З початку співпраці з ДССТ Гуманітарний фонд передав техніки на понад 61 млн грн, що дозволило повноцінно забезпечити 18 груп гуманітарного розмінування. Хочемо, щоб ви пам’ятали: це ваш особистий внесок у безпеку власного ж життя, — зазначила керівниця фонду Марина Петриченко. Українці звикли голосувати на Євробаченні за найкращих. Тепер у них з’явився ще один спосіб використати свій голос — зробити донат, який врятує чиєсь життя! Раніше ми розповідали про кількість збитків від мінного забруднення України. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Євробачення 2025 Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter