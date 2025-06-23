И вокал, и деньги на ВСУ: Нацотбор Евровидения собрал более 3 млн на разминирование

Музыка объединяет! В этом году Нацотбор на Евровидение стал не только шоу талантов, но и поддержкой для украинцев в сложные времена.

Благодаря зрителям, которые присоединились к благотворительному сбору во время трансляции финала и повтора, удалось собрать более 3 млн грн. За эти средства уже закуплено оборудование, которое будет помогать очищать украинскую землю от взрывоопасных предметов. Об этом сообщило Суспільне Мовлення.

Каждая гривна — в технику для разминирования

8 февраля во время финала Нацотбора на Евровидение 2025 удалось собрать средства для разминирования территорий. Благотворительная организация Гуманитарный фонд Сергея Притулы приобрела на полученную сумму 1 пикап Mitsubishi L200, 9 Starlink, 10 подрывных машинок Вихрь, 10 дронов DJI Mavic и 1 наземный роботизированный комплекс ZMIY.

Все это оборудование уже передано группам гуманитарного разминирования Государственной специальной службы транспорта Украины (ГССТ), которые ежедневно работают в самых опасных регионах!

На самом деле такие благотворительные сборы во время Нацотбора состоялись не впервые.

— Уже второй раз Суспільне Мовлення совместно с Фондом Сергея Притулы сотрудничали в рамках Нацотбора на Евровидение ради гуманитарного разминирования Украины.

Об этом отметила глава украинской делегации на конкурсе Оксана Скибинская.

В прошлом году, благодаря такому же сбору, удалось закупить миноискатели и машины для дистанционного подрыва. На этот раз перечень техники значительно расширился, что позволит еще эффективнее работать на загрязненных территориях.

Разминирование — проблема сегодняшнего дня

Не взорвавшиеся боеприпасы до сих пор находятся рядом с домами, школами и больницами. Из-за этого усложняется не только жизнь местных, но и полноценное восстановление инфраструктуры, деятельность сельского хозяйства и возвращение людей в дома.

— Мы должны делать все возможное, чтобы разминирование становилось быстрее и эффективнее уже сейчас. Даже несмотря на то, что боевые действия продолжаются.

Именно это подчеркнул Сергей Притула.

Средства, собранные благодаря зрителям, — это не просто благотворительность, а реальная помощь в виде современного оборудования. С начала сотрудничества с ГССТ Гуманитарный фонд передал техники на более 61 млн грн, что позволило полноценно обеспечить 18 групп гуманитарного разминирования.

Хотим, чтобы вы помнили: это ваш личный вклад в безопасность собственной же жизни, — отметила руководитель фонда Марина Петриченко.

Украинцы привыкли голосовать на Евровидении за лучших. Теперь у них появился еще один способ использовать свой голос — сделать донат, который спасет чью-то жизнь!

Раньше мы рассказывали о том, количестве убытков от минного загрязнения Украины.

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