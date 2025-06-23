Для тебя Война в Украине

И вокал, и деньги на ВСУ: Нацотбор Евровидения собрал более 3 млн на разминирование

Анастасия Жиденко, редактор сайта 23 июня 2025, 16:00
разминирование
Фото Суспільне

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