Скажем им спасибо: 10 благотворительных организаций, которые приближают нас к победе

После начала полномасштабной войны в Украине стремительно приобрела популярность культура благотворительности.

Сразу же были созданы штабы помощи, фонды и платформы, которые занимаются сбором средств для помощи нашей армии и всем, кто пострадал от войны.

Сила народной поддержки оказалась настолько мощной, что по социальными сетям стали распространяться шутки, мол, украинцы могут собрать не только на Байрактары, но и на космический корабль.

Конечно, за народной поддержкой стоит большая работа отдельных организаций, которые придумывают все новые способы привлечь украинцев к волонтерству, координируют поступившие средства и направляют их на нужды армии.

Мы собрали десять авторитетных волонтерских организаций, которые работают на фронте гуманитарной, милитарной и тактической помощи. Именно им под силу сделать невозможное и обеспечить украинцев и гражданских всем необходимым.

Повернись живым

Этот фонд активно функционирует еще с 2014 года, поэтому накануне полномасштабного вторжения на его счет неравнодушные украинцы прислали 48 млн. гривен.

С тех пор донатить на нужды армии стало традиционным ритуалом после получения зарплаты. Каждый неравнодушный активно приобщается к сборам этого фонда.

По состоянию на конец июля общая сумма украинской народной помощи нашей армии составила 4 млрд грн. И это только в одном из фондов.

Деятельность фонда Повернись живым

Основным направлением деятельности этого фонда является закупка тактического оборудования для наших воинов: тепловизоры, средства защиты, квадрокоптеры и автомобили, средства разведки и огневого противодействия.

Так на службе у воинов ВСУ уже появились:

Байрактар TB2 с тремя ударными беспилотниками,

25 беспилотных комплексов Лелека-100,

20 комплексов PD-2, в которые входят 20 беспилотников и наземные станции к ним.

Благотворительный фонд Притулы

Ранее Сергей Притула был телеведущим и политиком, однако сегодня он — повелитель “народного Байрактара” и обладатель “космических глаз”.

Официально свою волонтерскую деятельность он оформил в 2020 году, хоть и до этого активно помогал армии. Сергей придумывает креативные инициативы, чтобы привлечь людей и стимулировать их помогать, что особенно ценно в такой период.

Одними из самых известных инициатив Притулы стали: благотворительный аукцион совместно с Kalush Orchestra, на котором собирали средства на нужды ЗСУ и комментирование футбольного матча со Скичком, во время которого собирали на тактические планшеты военным.

Но самым громким сбором средств от фонда Притулы стал сбор на легендарные беспилотники Байрактар. Турецкая компания решила помочь украинцам и передала их безвозмездно, поэтому народные деньги пошли на спутник от компании ICEYE.

Деятельность фонда Притулы

В целом этот фонд обеспечивает украинских воинов средствами связи, оптическими устройствами, дронами и БПЛА, транспортом и средствами тактической медицины.

Не забывает фонд и о пострадавших мирных гражданах. Часть средств направляется в гуманитарный прифронтовой штаб, который помогает гражданским в оккупации и в прифронтовых городах и селах.

Помогает координировать финансовую и гуманитарную помощь отлаженная логистическая система из пяти центров в Украине и Польше.

Razom for Ukraine

Свой путь фонд Razom for Ukraine начал еще с Революції Гідності, а его основателями были небезразличные украинцы из США.

Однако после 24 февраля фонд переквалифицировался — от поддержки общественных проектов до помощи военным и гражданским во время войны.

Деятельность фонда Razom for Ukraine

Благодаря этому фонду украинцы получают финансовую, волонтерскую и донорскую помощь из разных уголков нашей планеты.

За пять месяцев продуктивной работы удалось собрать более 2 млрд. грн. Эти деньги направляют на закупку технических принадлежностей для армии, а часть выделяют на гуманитарную помощь.

Уже сейчас фонд закупил и развез по областям Украины более 200 тонн медикаментов и медицинского оборудования. Также фонд занимается эвакуацией уязвимых групп населения и выдает гранты другим организациям.

UNITED 24

UNITED 24 – это донат в один клик из любой точки мира. Запустил эту инициативу президент Украины Владимир Зеленский.

Деятельность фонда UNITED 24

Всего за три месяца работы удалось собрать более $175 млн, которые направили на следующие важные направления: поддержку ВСУ, медицинские и гуманитарные гражданские нужды, восстановление инфраструктуры в регионах.

Чтобы привлечь больше внимания и помощи, для каждого направления выделили посла с мировым именем.

Лицом медицинской помощи стала группа Imagine Dragons, а творческий директор дома моды Balenciaga Демна Гвасалия будет продвигать направление восстановления страны.

Чтобы людям было удобнее, отправлять средства в фонд UNITED 24 теперь можно на отдельные нужды. Можно выбрать, на какое направление ты хочешь направить свои средства.

KSE Foundation

Фонд основан одной из лучших школ экономики в Украине и этот титул они подтвердили делом. В частности, искусством успешного фандрайзинга.

Фонд привлек как обычных людей, так и крупный бизнес, а деньги поступают из США, Польши, Японии, Германии, Великобритании, Индии и Бразилии.

Деятельность фонда KSE Foundation

С общим чеком в $300 тыс. организация закупает бронежилеты, каски, пикапы, дроны, средства связи, аптечки и турникеты для украинских бойцов.

Что касается гуманитарной помощи, то фонд присоединился к масштабным проектам, в том числе:

продовольственная помощь гражданским, восстановление школ и медицинских учреждений, управление образовательными инициативами, поддержка украинского книгоиздания во время войны.

КОЛО

Следующая организация – борец технологического ІТ-фронта по оперативной помощи ВСУ.

Команда этой организации состоит из ведущих менеджеров компаний-гигантов украинского рынка: Kyivstar, Readdle, Grammarly, Tumblr, Parimatch, Reface, Vimeo, ЛУН, Wise, Планета Кино.

Деятельность фонда КОЛО

Хорошие менеджеры умеют делать большие деньги, поэтому организации удалось собрать уже более 146 млн грн, которые направляют на закупку технического оборудования ВСУ.

Армия SOS

Организация начала свою работу с помощи отдельным батальонам еще в начале российского вторжения, в 2014 году.

Но вскоре она разработала авторское программное обеспечение Крапива — приложение для артиллерийских планшетов, ускоряющее работу беспилотников с помощью интеллектуальных карт.

Сегодня Армия SOS помогает эффективнее работать около 90% артиллеристов на фронте.

Деятельность фонда Армия SOS

Помимо поставки Крапивы, Армия SOS модернизирует системы ПВО в украинских регионах, чтобы они могли быстрее реагировать на воздушные угрозы.

Также волонтеры проектируют и конструируют БПЛА и средства радиоразведки. К их числу относится знаменитый беспилотник Валькирия.

Зграя

Волонтеры этого фонда начинали работу на Востоке Украины, а сейчас двери их штаба открыты для помощи всей Украине.

Деятельность Зграи

Организация сотрудничает со многими другими волонтерскими инициативами и координирует гуманитарные грузы для гражданских и военных: медикаменты, оборудование для врачей, техника, экипировка, средства тактической медицины для ВСУ, ТРО и правоохранителей на передовой.

Украинский католический университет (УКУ)

Львовский университет всегда отличался своей сильной гражданской позицией, а с приходом полномасштабной войны он активизировал силы студентов и выпускников на помощь.

Совместными усилиями удалось привлечь около $3,8 млн.

Деятельность фонда УКУ

Закупка защитной амуниции, медикаментов и техники на передовую. Покрытие гуманитарных потребностей внутренних переселенцев и медицинских нужд врачей.

Корпорация монстров

Ранее крупный фонд Корпорация Монстров работал, чтобы обеспечить детей Одесской области необходимой медициной и лечением, а сейчас он работает на нужды армии и пострадавших гражданских.

Деятельность фонда Корпорация монстров

Для военных фонд выделил 15 млн грн, на которые постоянно закупаются дроны, авто, генераторы, гидраторы, аптечки, бинокли и наушники, бронежилеты и шлемы, одежда и т.д.

Около 5,5 млн грн потратили на нужды больниц, семей в трудных ситуациях и пожилых людей.

Не меньшего внимания заслуживают и те волонтеры, которые заботятся о животных, спасают их из зоны боевых действий, оккупации, не оставляют на произвол судьбы.

История женщины, которая спасала собак с деоккупированных территорий, расскажет тебе о человечности и отваге украинцев.

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