“Я, поле и двадцать голодных собак”. История Ольги, спасавшей животных с деоккупированных территорий

Когда остаешься в образе жертвы — хватает сил действовать и делать что-то, чтобы изменить свое положение. Война научила многих из нас принимать смелые решения в совершенно неблагоприятных условиях: в коридорах, укрытиях, под обстрелами или в оккупации.

Ольга Билозир жила привычную и на несколько лет распланированную жизнь: работала, хотела открыть собственную школу для артистов, планировала встречи с инвесторами и должна была выходить замуж. Но Россия заставила девушку изменить эти планы во время одного из ожиданий окончания воздушной тревоги в коридоре.

В последующие дни она отправилась в деоккупированные села Бучанского района помогать животным — обо всем, что там увидела, Ольга рассказала журналистке Громадського радіо Тани-Марии Литвинюк.

“Мне надоело быть жертвой…”

Любовью к собакам девушка прониклась давно: еще до полномасштабного вторжения ездила в приюты для животных. Она даже имела там своих подопечных — 40 собак. Украинка их и кормила, и выгуливала, пыталась пристроить к семьям.

— После 24 февраля я не знала, что с моими собаками. В один приют попала ракета — он горел, а второй приют, где были мои питомцы, находился в оккупации. Там было три тысячи собак.

Вообще полномасштабное вторжение России изменило жизнь девушки: потому что где тонко, там рвется, как говорится. Ее бывший жених-литовец, с которым уже была запланирована свадьба, оказался поклонником “русского мира”, поэтому отношения завершились. Так было со многими людьми из круга её общения.

Этот первый месяц войны стал переоценкой всей жизни, признается Ольга.

Я месяц просидела в Киеве, в коридоре. Мне уже надоело бояться, я не могла больше находиться в образе жертвы.

Ольга вспоминает: она действительно хотела стать полезной и делать хоть что-нибудь, чтобы не сидеть на месте. И через несколько дней ей позвонил по телефону знакомый военный, который попросил ее помочь вывезти собак из деоккупированных сел Киевской области, потому что они занимались другими вещами.

На энтузиазме она набрала корма и поспешила в приют, к своим собакам.

“Русский голод” и оккупация Бучанского района

Женщина рассказывает, понимала всю опасность поездки: там до сих пор находились оккупанты, которые не успели убежать — кто-то мог выйти с белыми трусами, привязанными к палке, но были и те, кто отстреливался. К тому же оккупанты все минировали.

Первое место остановки — частные сектора. Там не было людей, но покинутые на произвол судьбы породистые псы шли к Ольге как к соломинке спасения. Девушка говорит: их было так много, что она их собирала охапками.

Это была такая компания — военный за рулем ехал с кошкой на руках, у меня одна маленькая собачка на руках и еще две — в ногах, на заднем сиденье ехал лабрадор, а в багажнике — алабай. Мы вывозили их из тех деревень, где просто некому было животных кормить.

В закрытом секторе частного типа жили оккупанты — пьянствовали, уничтожали имущество, стреляли по заборам и авто. Практически в каждом доме были животные: россияне их убивали. Женщина лично видела одну утопленную собаку в бассейне частного дома, а еще две собаки военные РФ… съели. По всему частному сектору валялись тела убитых животных.

Они забирали всех, кто мог не выжить в таких условиях. Лишь несколько раз оставляли собак — одну овчарку, которую подкармливали соседи и за ней скоро должны были вернуться, и собаку, что доедала ногу россиянина, потому что к ней просто побоялись подойти.

Было очень много голодных, худых, истощенных псов. И это только то, что я видела. Я знаю много волонтеров, которые ездили дальше, чем я, и там видели еще более ужасную картину.

Девушка понимала — ей самой придется кормить всех этих животных. Из тех, кого удалось увезти, уже десять собак Ольга пристроила в семьи. 44 собаки из приюта, в которую она доехала, могли рассчитывать только на Ольгу.

Посреди поля с 20 собаками

Ольга делится, как ей повезло с друзьями: одна ее знакомая несколько лет назад уехала в Польшу. Там она занималась помощью животным.

— Эта девушка связалась со спасательной службой, которая могла безвозмездно забрать отсюда и вывезти в приют всех животных. Это было наше счастье — мы не платили ни за бензин, ни за авто.

На границе было очень тяжело, потому что нас проверяли около шести часов. Но я знала, что увожу своих собак в безопасное и хорошее место.

Ольга тоже уехала с собаками, чтобы убедиться в том, что все пройдет как следует. Говорит, что половину любимцев уже ждали новые семьи в Польше.

Кстати, всех, кто хочет взять из приюта животное, проверяют тамошние службы — подписывают договор.

Ольга не ночевала даже там, потому что должна была ехать за второй частью своих любимцев. Но поляки, которые занимались эвакуацией животных в Польшу, задержались на горячих точках — в Харькове, Херсоне. За это время условия выезда в Польшу ужесточились, и женщину трижды разворачивали на границе.

Поляк, находившийся за рулем автомобиля, должен был возвращаться домой, а моим собакам для пересечения не хватало тестов. Он оставил мне авто, ключи и техпаспорт. Я осталась посреди поля с 20 собаками.

— Со мной остался один волонтер — воевал в АТО, и двадцать не выгулянных скулящих собак. Хорошо, что этот мужчина остался со мной, потому что мне было очень тяжело — физически и психологически.

Эти собаки не ели полтора суток, потому что их не рекомендуют кормить в дороге, сидели в клетках и были очень истощены. Это был момент, когда решение нужно было принимать быстро.

Война сфорсировала события

И ей повезло — среди тысяч чатов в одном ей ответили: да, довезу во Львов без вопросов.

В следующий раз их снова не пустили в Польшу. Хотя тесты у собак уже были. Потому Ольга с волонтерами и собаками еще на неделю застряла во Львове.

И уже в следующий раз мы просто договорились со многими волонтерами со Львова, которые согласились потратить сутки жизни, чтобы перевезти собак по 1-2, как владельцы. Эти собаки уехали в Польшу, Германию и, кажется, даже в Австрию.

Сейчас Ольга занимается поиском и доставкой корма для животных на оккупированных территориях. Она даже познакомилась с людьми, которые помогают животным: кормят их, ухаживают и забирают к себе.

Девушка признается — война сфорсировала события, люди активнее отзывались по просьбе Ольги. Если бы не война, может быть, и сама не забрала бы к себе этих собак.

Спасала животных из-под обстрелов и врач Анна — женщина побывала под Романовским мостом.

Подписывайся на наш Telegram и читай интересные истории!