Притула и Скичко заработали для ВСУ почти 7 млн грн — двойная победа сборной Украины

Сергей Притула с начала полномасштабного вторжения ищет возможности для сбора средств на нужды украинской армии.

Он проводит благотворительные собрания, аукционы, а теперь еще и комментирует футбол — все для того, чтобы помочь украинской армии.

Несмотря на феерическую победу сборной Украины по футболу над командой Шотландии со счетом 3:1, это далеко не единственная победа, которой удалось достичь на том матче.

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Победой можно считать почти 7 млн грн, которые совместными усилиями Сергея Притулы и известного спортивного комментатора Вадима Скичко удалось собрать во время прямого эфира по трансляции матча.

По результатам сбора средств для украинских военных удастся приобрести 1,5 тысячи планшетов.

Сам Вадим Скичко с начала войны оставил работу комментатора и сегодня защищает Украину в рядах ВСУ. Однако ради такой благородной цели ему удалось сделать исключение.

Командир позволил мне взять выходной на сутки.

Во время войны каждая победа Украины важна, поэтому матч стал не только билетом сборной Украины на чемпионат мира, но и возможностью в очередной раз сделать заявление миру.

Так что это событие выходит далеко за пределы просто спортивного матча.

Напарником Скичко стал известный ведущий Сергей Притула. Его миссией было собрать деньги на планшеты с системой Крапива.

Поскольку у людей меньше возможностей донатить средства на нужды ВСУ, чем в начале марта, приходится придумывать креативные способы попросить у людей денег.

Креативить нужно, ведь на передовой бойцы нуждаются в тысяче таких планшетов, они позволяют точнее уничтожать врага.

Планшет позволяет точнее стрелять артиллеристам, он обеспечивает оперативную передачу данных, его использует разведка.

Каждый забитый гол сборной стимулировал зрителей еще более активно приобщаться к сбору средств.

Сергей Притула рассказал, что независимо от того, какую сумму удастся собрать, PariMatch выделит средства еще на тысячу планшетов.

Но это далеко не первая крупная сумма, которую удалось собрать при участии Сергея Притулы. Например, вместе с победителями Евровидения Kalush Orchestra на нужды ВСУ удалось собрать немалую сумму. Читай, за сколько продали трофеи Евровидения.