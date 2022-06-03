Люди

Притула и Скичко заработали для ВСУ почти 7 млн грн — двойная победа сборной Украины

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 03 июня 2022, 17:30
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