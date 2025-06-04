Пішла з життя відчайдушна домогосподарка Голлівуду: акторка, що залишила незабутній слід

Американська акторка Валері Махаффі, яка завоювала серця глядачів ролями у серіалах Відчайдушні домогосподарки та Молодий Шелдон, померла у віці 71 року.

Сумну новину повідомив її публіцист Джиліан Роско у суботу, 31 травня. Про це пише Associated Press.

Померла акторка Валері Махаффі

Причиною смерті стала тривала боротьба з раком.

Махаффі пішла з життя у п’ятницю, 30 травня, у Лос-Анджелесі.

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Її чоловік, актор Джозеф Кел, з глибоким сумом прокоментував втрату:

Я втратив кохання свого життя, а Америка втратила одну з найпривабливіших акторок. Ми сумуватимемо за нею.

У Валері Махаффі залишилася донька Аліса Річардс.

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Творчий шлях актриси

Її творчий шлях був багатим і різноманітним.

Крім знакових ролей у Відчайдушних домогосподарках та Молодому Шелдоні, акторка знімалася у денній мильній опері Лікарі.

На великому екрані Валері Махаффі запам’яталася ролями у фільмі Клінта Іствуда Саллі, де вона зіграла разом із Томом Хенксом, а також у стрічці Французький вихід з Мішель Пфайффер, де виконала роль мадам Рейнард.

Серед інших її робіт у кіно – Із джунглів у джунглі, Старшокласний кайф та Фаворит.

Валері Махаффі була відзначена престижною премією Еммі за найкращу жіночу роль другого плану в драматичному серіалі за роль іпохондрички Ів у Північній експозиції.

Її талант і внесок у кінематограф назавжди залишаться в пам’яті шанувальників.

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