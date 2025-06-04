Фото Getty Images Американська акторка Валері Махаффі, яка завоювала серця глядачів ролями у серіалах Відчайдушні домогосподарки та Молодий Шелдон, померла у віці 71 року. Сумну новину повідомив її публіцист Джиліан Роско у суботу, 31 травня. Про це пише Associated Press. Померла акторка Валері Махаффі Причиною смерті стала тривала боротьба з раком.Махаффі пішла з життя у п’ятницю, 30 травня, у Лос-Анджелесі. Пішла з життя відчайдушна домогосподарка Голлівуду: акторка, що залишила незабутній слід / 2 Фотографії Її чоловік, актор Джозеф Кел, з глибоким сумом прокоментував втрату: Я втратив кохання свого життя, а Америка втратила одну з найпривабливіших акторок. Ми сумуватимемо за нею. У Валері Махаффі залишилася донька Аліса Річардс. Фото: Getty Images Читати на тему Серіали, схожі на Відчайдушних домогосподарок: добірка найцікавіших драм і комедій Які серіали подарують стільки ж захвату та емоцій — розповіли в матеріалі. Творчий шлях актриси Її творчий шлях був багатим і різноманітним. Крім знакових ролей у Відчайдушних домогосподарках та Молодому Шелдоні, акторка знімалася у денній мильній опері Лікарі. На великому екрані Валері Махаффі запам’яталася ролями у фільмі Клінта Іствуда Саллі, де вона зіграла разом із Томом Хенксом, а також у стрічці Французький вихід з Мішель Пфайффер, де виконала роль мадам Рейнард. Серед інших її робіт у кіно – Із джунглів у джунглі, Старшокласний кайф та Фаворит. Валері Махаффі була відзначена престижною премією Еммі за найкращу жіночу роль другого плану в драматичному серіалі за роль іпохондрички Ів у Північній експозиції. Фото: Getty Images Її талант і внесок у кінематограф назавжди залишаться в пам’яті шанувальників. Часом нам не вистачає слів, щоб підтримати близьку людину в момент її смутку. Як знайти правильні слова і зробити так, щоб вона відчула себе втішеною — читай у нашому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Голлівудські актори, Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter