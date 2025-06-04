Для тебе Новини

Пішла з життя відчайдушна домогосподарка Голлівуду: акторка, що залишила незабутній слід

Марія Дзюба, редакторка сайту 04 Червня 2025, 12:00
Пішла з життя відчайдушна домогосподарка Голлівуду: акторка, що залишила незабутній слід
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь