Серіали, схожі на Відчайдушних домогосподарок: добірка найцікавіших драм і комедій

Якщо серіал Відчайдушні домогосподарки став одним із найулюбленіших для тебе, повторити такий досвід буде складно! Адже кожна з героїнь давала нам те, що хочеться мати і в собі: витонченість і відчуття стилю, багатозадачність і вміння доглядати за дітьми, порядок і вимогливість, ну і звісно трохи дивакуватості та емоційності.

Після перегляду такого серіалу завжди хотітиметься чогось подібного. На, щастя, серіали, схожі на Відчайдушних домогосподарок, є. Ми підібрали ті, які максимально передадуть атмосферу жіночої дружби, вміння долати проблеми і загалом такі, під які можна приємно провести свій вечір.

Серіали, схожі на Відчайдушних домогосподарок: топ добірка

Підступні покоївки

Першим у нашому списку серіал — Підступні покоївки. Він оповідає історію чотирьох латиноамериканок, які працюють покоївками у багатіїв з Беверлі-Хіллз.

У місцевому суспільстві, так званих, вершках, проходить найважливіша подія року. Під час неї в одному з будинків заможних людей знаходять убитою їхню найкращу подругу.

Вона забрала із собою одну важливу таємницю. Тепер покоївкам доведеться берегти секрет за будь-яку ціну та працювати на огидних людей.

Секс і місто

Чи є у світі хтось, хто б не чув про серіал Секс і місто? Про нього недарма говорять настільки багато! Він переносить у романтично-пригодницьку атмосферу та змушує думати над проблемами та викликами у стосунках та з друзями.

У центрі сюжету чотири максимально різні жінки, однак вони об’єднані в пошуках кохання у Нью-Йорку. Головні героїні серіалу — авторка колонки у журналі Секс і місто Керрі Бредшоу, PR-менеджерка Саманта Джонс, адвокатка Міранда Гоббс і працівниця художньої галереї Шарлотта Йорк.

Цей серіал дуже життєвий, пристрасний і захопливий!

Чому жінки вбивають

Часто у контексті серіалів, схожих на Відчайдушних домогосподарок, згадують і серіал Чому жінки вбивають. Тут також є нестандартний сюжет, жіноча дружба та яскраві персонажі. Події серіалу розгортаються у трьох епохах — у 1960-х, 1980-х та 2019 році.

Всі події відбуваються навколо одного будинку, в якому живуть різні пари. Тут розповідають про події, які призведуть до вбивств дружинами своїх чоловіків. Усі жінки стикнуться з подружньою зрадою.

Гарна дружина

Ще одна ідея, що можна подивитися після Відчайдушних домогосподарок, серіал Гарна дружина. Це юридична драма, яка розповідає про дружину чиказького прокурора Алісію. Чоловік опиняється у центрі секс-скандалу, доки вона виховує двох їхніх дітей.

Після того, як чоловік опиняється у в’язниці, Алісія влаштовується молодшою адвокаткою і починає кар’єру з нуля.

Велика маленька брехня

Серіал Велика маленька брехня також розповідає про харизматичних та яскравих жінок. У містечко Монтерей приїжджає мати-одиначка Джейн із сином. За спиною вона має страшну таємницю, про яку воліє не згадувати ніколи.

Жінка облаштовується на новому місці та переживає за сина. Він має психологічні проблеми, а його оточення — це діти багатих сусідів. Одна з дівчат звинувачує сина Джейн у спробі задушити. Назріває великий скандал.

На благодійній вечірці у школі знаходять тіло. Чи пов’язано все з появою нової родини?

Всі жінки відьми

Серіал Всі жінки відьми також не можна забувати! Він розповідає про трьох чародійок-сестер. Вони — найсильніші відьми всіх часів, і використовують Силу трьох для захисту від злих привидів. Кожна з сестер має унікальну здібність.

Крім свого магічного життя, вони намагаються підтримувати звичайне життя у Сан-Франциско. Дівчата змушені приховувати свої таланти від інших. З часом це стає великою проблемою.

Дівчата з Деррі

Цей серіал сподобається тим, кому небайдужа тема дорослішання та дитячих травм. Він, можливо, не так сильно нагадує Відчайдушних домогосподарок, та розповідає про п’ятьох подруг, які ходять у старшу школу.

Чи не щодня їх спіткають виклики цього світу. Тут і проблеми у школі, і дорослішання, і перше кохання, і сімейні стосунки. Тут ти впіймаєш ностальгію за шкільними часами.

Звабливі та вільні

Серіал Звабливі та вільні порадує тебе не лише своїм сюжетом, а й зірковим акторським складом! Тут зіграли Кортні Кокс, Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу та інші!

За сюжетом 40-річна жінка нещодавно розлучилася і починає своє нове життя. Налагодити стосунки з кимось виходить не так швидко, як хочеться. Адже Джулс подобаються хлопці, що годяться їй у сини.

Джулс перетворюється на справжню хижачку і продовжує своє полювання на студентів, доки не помічає, що навпроти неї живе симпатичний і розлучений чоловік її віку.

Раніше ми розповідали про серіали, схожі на Бріджертонів.

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