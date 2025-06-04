Фото Getty Images Американская актриса Валери Махаффи, покорившая сердца зрителей ролями в сериалах Отчаянные домохозяйки и Молодой Шелдон, скончалась в возрасте 71 года. Печальную новость сообщил её публицист Джиллиан Роско в субботу, 31 мая. Об этом пишет Associated Press. Умерла актриса Валери Махаффи Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком.Махаффи ушла из жизни в пятницу, 30 мая, в Лос-Анджелесе. Ушла из жизни отчаянная домохозяйка Голливуда: актриса, оставившая незабываемый след / 2 Фотографии Её муж, актёр Джозеф Кел, с глубокой скорбью прокомментировал потерю: Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых обаятельных актрис. Мы будем скучать по ней. У Валери Махаффи осталась дочь Алиса Ричардс. Фото: Getty Images Творческий путь актрисы Её творческий путь был богатым и разнообразным. Помимо знаковых ролей в Отчаянных домохозяйках и Молодом Шелдоне, актриса снималась в дневной мыльной опере Доктора. На большом экране Валери Махаффи запомнилась ролями в фильме Клинта Иствуда Салли, где она сыграла вместе с Томом Хэнксом, а также в ленте Французский выход с Мишель Пфайффер, где исполнила роль мадам Рейнард. Среди других её работ в кино — Из джунглей в джунгли, Старшеклассный кайф и Фаворит. Валери Махаффи была отмечена престижной премией Эмми за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале за роль ипохондрички Ив в Северной экспозиции. Фото: Getty Images Её талант и вклад в кинематограф навсегда останутся в памяти поклонников. Иногда нам не хватает слов, чтобы поддержать близкого человека в момент его грусти. Как найти правильные слова и сделать так, чтобы он почувствовал себя утешенным — читай в нашем материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Голливудские актёры, Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter