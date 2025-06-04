Ушла из жизни отчаянная домохозяйка Голливуда: актриса, оставившая незабываемый след

Американская актриса Валери Махаффи, покорившая сердца зрителей ролями в сериалах Отчаянные домохозяйки и Молодой Шелдон, скончалась в возрасте 71 года.

Печальную новость сообщил её публицист Джиллиан Роско в субботу, 31 мая. Об этом пишет Associated Press.

Умерла актриса Валери Махаффи

Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком.

Махаффи ушла из жизни в пятницу, 30 мая, в Лос-Анджелесе.

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Её муж, актёр Джозеф Кел, с глубокой скорбью прокомментировал потерю:

Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых обаятельных актрис. Мы будем скучать по ней.

У Валери Махаффи осталась дочь Алиса Ричардс.

Творческий путь актрисы

Её творческий путь был богатым и разнообразным.

Помимо знаковых ролей в Отчаянных домохозяйках и Молодом Шелдоне, актриса снималась в дневной мыльной опере Доктора.

На большом экране Валери Махаффи запомнилась ролями в фильме Клинта Иствуда Салли, где она сыграла вместе с Томом Хэнксом, а также в ленте Французский выход с Мишель Пфайффер, где исполнила роль мадам Рейнард.

Среди других её работ в кино — Из джунглей в джунгли, Старшеклассный кайф и Фаворит.

Валери Махаффи была отмечена престижной премией Эмми за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале за роль ипохондрички Ив в Северной экспозиции.

Её талант и вклад в кинематограф навсегда останутся в памяти поклонников.

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